Una coppia si è fatta offrire il matrimonio con una proposta virale

Una coppia sudafricana si è sposata in pompa magna gratuitamente grazie al video virale della proposta di matrimonio alla KFC.

Lo scorso novembre che Hector, 37 anni, fece la sua richiesta ufficiale di matrimonio a Nonhlanhla, 28 anni. L’uomo chiese alla sua metà di sposarlo dopo un pranzo per due in un ristorante fast-food. I dipendenti della catena di fast food hanno filmato questa scena insolita, degna di un film ambientato negli anni trenta, lui in ginocchio a terra che mostrava un anello alla sua amata chiedendole di diventare sua moglie.

Una proposta di matrimonio diventata virale

Il video di questa proposta di matrimonio in fast food è stato pubblicato sull’account Twitter del ristorante KFC ed è stato visto più di cinque milioni di volte dagli internauti. Diventato virale, il video ha attirato l’attenzione di una dozzina di aziende specializzate nell’organizzazione di matrimoni che hanno offerto i loro servizi alla coppia. Inoltre, si sono resi disponibili ad aiutare gli sposi ad organizzare la festa.

Un matrimonio perfetto

Organizzare una cerimonia di nozze richiede molto tempo e investimenti. Una volta che la richiesta è stata accettata, bisogna pensare agli inviti che devono essere fatti in relazione al tema del matrimonio, alla location per la cerimonia e a quella in cui festeggiare l’evento. Per occuparsi di tutto ciò senza impazzire esistono siti specializzati che offrono di organizzare il tutto. Questa soluzione consente di risparmiare tempo e stress, nel caso in cui non si desideri progettare tutto personalmente.

Basta fornire l’elenco degli ospiti e lo penseranno alle decorazioni, catering, intrattenimento, ecc. Alcune coppie usano un wedding planner per evitare lo stress causato dall’organizzazione del matrimonio, per beneficiare dei migliori servizi e per essere sicuri di non dimenticare nulla.

Per questa coppia sudafricana, la cerimonia si è svolta il 31 dicembre scorso, subito dopo la proposta di matrimonio. Grazie al tumulto generale creatosi intorno a loro, gli sposi hanno vissuto una giornata da sogno il giorno del matrimonio, una giornata in uno strepitoso centro benessere il giorno successivo, senza contare fiori e gioielli, oltre alle centinaia di regali di nozze offerti loro. Un gran numero di professionisti, come parrucchieri, fotografi, truccatori, ballerini, DJ e altri, si sono resi disponibili per aiutarli nei preparativi.

Il matrimonio della coppia è stato perfetto tanto che i due a differenza di mesi ancora si chiedono come sia stato possibile tutto ciò e anche se sia stato reale. I nuovi coniugi, estremamente grati ai professionisti e alle persone che erano lì per aiutarli a realizzare il loro sogno, hanno sentitamente ringraziato tutti sui social.

