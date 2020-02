Adriana Volpe tradita dal marito, Roberto Poli entra nella casa del Grande Fratello Vip e svela la verità sulle foto: “solo uno scherzo”.

Un San Valentino da ricordare quello che ha vissuto Adriana Volpe nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Alfonso Signorini, infatti, le ha mostrato le foto del marito Roberto Parli in compagnia di un’altra donna. Negli scatti pubblicati dal settimanale Spy, l’uomo è in atteggiamenti intimi con un’altra donna con la quale c’è stato anche un bacio. Una vera doccia fredda per la conduttrice che, tuttavia, poco dopo, ha tirato un sospiro di sollievo scoprendo che si trattava solo di uno scherzo.

Adriana Volpe tradita dal marito Roberto Parli. Confronto nella casa del Grande Fratello Vip 2020: “è solo uno scherzo

Adriana Volpe che, nella casa sta facendo perdere la testa ad Andrea Denver, ha ricevuto la visita del marito Roberto Parli. Alfonso Signorini ha mostrato le foto del tradimento di Roberto Parli ad Antonella Elia che ha avuto il compito di preparare la coinquilina esattamente come aveva fatto Adriana Volpe con le foto di Pietro Delle Piane insieme all’ex fidanzata Fiore Argento.

Dopo aver creduto di essere stata tradita dall’uomo che ama, la conduttrice ha potuto abbracciare il marito che le ha ribadito tutto il suo amore.

Nella casa, poi, entra Roberto Parli. Alfonso Signorini svela la verità alla conduttrice che può così abbracciare e il baciare il marito. I due, poi, iniziano a litigare per finta sotto lo sguardo attonito di Antonella Elia che cerca di riportare la pace tra i due. La verità viene poi svelata anche alla Elia che tira un sospiro di sollievo.