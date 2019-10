Malore improvviso per Claudio Cecchetto che è stato soccorso ieri al Nhow durante l’evento di Benji e Fede.

Fonte Instagram @claudiocecchetto

Ieri, a Milano e più precisamente all’hotel Nhow, si è tenuta la presentazione di “Good Vibes” ultimo lavoro di Benji & Fede. Tra gli ospiti figurava anche Claudio Cecchetto che durante l’evento ha avuto un malore, tale da aver bisogno di soccorsi.

Il noto produttore cinematografico, stando alle prime fonti, è stato quindi prima soccorso e subito dopo portato via dall’hotel dove si trovava per lavoro. Il giorno prima, si erano tenuti i funerali della madre alla quale era particolarmente legato.

Fonte Instagram @claudiocecchetto

È stato un momento del tutto inatteso e che ha lasciato i presenti con il fiato in gola. Claudio Cecchetto, che quest’anno sarà il direttore artistico del Festival di Sanremo, si è infatti sentito male durante l’evento di Benji & Fede ed è stato così portato via dall’hotel Nhow, dove si teneva il tutto.

Il giorno prima, il produttore era stato al funerale della madre, venuta a mancare nei giorni scorsi. Si pensa, quindi, che quanto accaduto possa essere stato il frutto dello stress accumulato negli ultimi tempi, sicuramente difficili e dolorosi visto anche l’attaccamento verso la madre, palesato più volte anche tramite il suo account Instagram.

Al momento non si hanno notizie certe sul suo stato di salute e questo nonostante Cecchetto sia da sempre attivo sui suoi social. Neanche il suo entourage ha ancora dato notizie in merito a quanto accaduto, restando pertanto in silenzio.

L’unica cosa che si sa per certo, come riportato da Il Messaggero, è che in hotel è giunta immediatamente un ambulanza, probabilmente al fine di prestare soccorso a Cecchetto in modo da condurlo in ospedale per degli accertamenti o per le cure del caso.

Bisognerà quindi attendere le prossime ore per avere notizie più certe circa il suo stato di salute.

Per chi non lo ricordasse, Claudio Cecchetto ha 67 anni ed è diventato famoso prima come disc jokey ed in seguito come discografico, talent scout e più in generale come personaggio televisivo. Il suo nome è però legato sopratutto alla famosa emittente radiofonica “Radio Dee Jay” della quale è il fondatore.

