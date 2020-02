GF Vip 2020, Andrea Denver piange per Clizia Incorvaia, in nomination per il suo voto: “mi si è gelato il sangua quando ho sentito il suo nome”.

Andrea Denver piange per Clizia Incorvaia nella casa del Grande Fratello vip 2020. E’ accaduto tutto dopo la diretta con Alfonso Signorini e la scoperta dei nomi in nomination. Sentendosi in colpa per aver contribuito alla nomination di Clizia, attaccato anche da Antonio Zequila, Andrea Denver è scoppiato a piangere.

Andrea Denver piange per Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip: “l’ho votata sapendo che nessun altro l’avrebbe fatto”

Dopo la pesante discussione con Paola Di Benedetto, Antonio Zequila si aspettava che Andrea Denver, in quanto suo amico, nominasse Paola. Denver, però, andando d’accordo con tutti, ha preferito nominare Clizia Incorvaia spiegando ad Alfonso Signorini di averla scelta perchè convinto che non avrebbe ricevuto altre nomination. Così, però, non è accaduto in quanto Clizia, per il voto di Aristide, è andata in nomination. La cosa ha letteralmente fatto infuariare Zequila che l’ha accusato di averlo tradito e la stessa Clizia che non ha nascosto la propria delusione.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Andrea ha cercato di far capire ad entrambi i motivi della sua nomination trovandosi, però, di fronte un muro. Deluso dalla dura reazione dei compagni, Andrea si è rifugiato in piscina dove si è lasciato andare ad un pianto disperato. Teresanna Pugliese, Antonella Elia e Aristide Malnati, dopo averlo raggiunto, hanno cercato di calmarlo e rassicurarlo.

“Quando ho sentito il nome di Clizia mi si è gelato il sangue, credevo di aver dato un voto a vuoto. Avevo chiesto a Paola chi non avesse ricevuto nessuna nomination nella stanza delle nomination pubbliche e mi aveva detto Clizia. Così l’ho votata sapendo che nessun altro l’avrebbe fatto, non pensavo che ci finisse… Mi ha ferito quando mi ha detto ‘Da te non me lo sarei mai aspettato‘, quello mi ha ferito molto”.