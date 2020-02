Grande Fratello Vip | Eleonora Giorgi ha scritto una lettera di scuse a suo figlio Paolo Ciavarro

Paolo Ciavarro, durante il corso di questa diretta con il Grande Fratello Vip, ha ricevuto una lettera di scuse da parte di sua madre Eleonora Giorgi.

Al concorrente di Alfonso Signorini, durante la puntata andata in onda lunedì scorso, sono state mostrate alcune dichiarazioni fatte dall’attrice in merito al suo rapporto con Clizia Incorvaia. Eleonora non era rimasta particolarmente contenta di questo rapporto, affermando che suo figlio e la modella hanno due età differenti e si trovano a vivere due situazioni completamente diverse.

Queste parole hanno lasciato abbastanza perplessi i due giovanni innamorati e per questo la Giorgi ha deciso di scrivere a suo figlio. “Perdonami per quello che ho detto la settimana scorsa, io sono felice nel vederti felice” dice la lettera di Eleonora Giorgi a Paolo Ciavarro al Grande Fratello Vip. “Sai bene che supporto sempre le scelte future dei miei figli, ti voglio bene” ha concluso l’attrice.

Rita Rusic: il retroscena su Eleonora Giorgi al Grande Fratello Vip

Paolo Ciavarro è stato contento nel sentire da sua madre queste parole, visto che Clizia Incorvaia era rimasta molto delusa da Eleonora Giorgi al GF Vip, ma durante il corso della diretta Rita Rusic ha svelato un curioso retroscena proprio sulla vita dell’attrice. Che cosa ha detto?

La produttrice del Grande Fratello Vip ha fatto notare che proprio Eleonora, quando ha conosciuto Massimo Ciavarro, che domani sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, aveva già avuto un figlio con un’altra persona. Una storia molto simile a quella di Clizia Incorvaia, storia che la preoccupava.

“Ecco, appunto. Di cosa stiamo parlando?” ha replicato ironico Paolo Ciavarro al GF Vip, contento che la sua unione con Clizia sia ben vista, ora, da suoi genitori.

Eleonora Giorgi si è scusata con Paolo Ciavarro al Grande Fratello Vip per le parole dette sul conto di Clizia Incorvaia nelle varie interviste rilasciate.