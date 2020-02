Paolo e Clizia continua a vivere l’amore che sta nascendo nella casa del Grande Fratello Vip. Massimo Ciavarro, a Verissimo, svela: “l’ho visto diverso”.

Massimo Ciavarro, ospite di Verissimo, parla della storia d’amore tra il figlio Paolo e Clizia Incorvaia, nata nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Ai microfoni di Silvia Toffanin, l’attore confessa di essere preoccupato dopo aver visto Paolo cambiato durante l’incontro avvenuto nella puntata trasmessa il 17 febbraio a cui ha partecipato anche Eleonora Giorgi.

Massimo Ciavarro a Verissimo: “Paolo e Clizia? Lui è molto coinvolto, l’ha messa su un piedistallo”

Massimo Ciavarro, come tutti i genitori, è felice di vedere il figlio Paolo totalmente immerso in una nuova storia d’amore che lo rende sereno. Al tempo stesso, però, ammette di essere preoccupato. “Paolo è molto coinvolto in questa storia. Lui sta facendo la sua vita, sta portando avanti questa cosa come un corteggiamento d’altri tempi. Ha messo Clizia su un piedistallo e trovo molto bello che la gente possa appassionarsi a questa relazione normale”, ha dichiarato Ciavarro senior a Verissimo.

Sulla Incorvaia che potrebbe avere un incontro con l’ex marito Francesco Sarcina, poi, ha aggiunto: “Clizia mi sembra una ragazza molto carina. Paolo deve fare quello che si sente”. Ciavarro, poi, ha aggiunto di essere preoccupato per Paolo: “L’ho visto diverso. Ho paura di trovare un’altra persona perché credo che lì dentro, psicologicamente, le persone possano cambiare”.

Nella casa, nel frattempo, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro continuano a trascorrere le giornate tra baci, abbracci e tante coccole vivendosi senza riserve il sentimento che li ha travolti.