Clizia Incorvaia potrebbe avere presto un confronto con Francesco Sarcina nella casa del Grande Fratello Vip

Come ormai noto, Clizia Incorvaia ha iniziato, tra le mura del Grande Fratello Vip, una relazione con Paolo Ciavarro. La relazione, che tanto sta facendo sognare il pubblico del piccolo schermo, sembrerebbe però non piacere all’ex marito della modella, Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni.

Il cantante, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, non avrebbe visto di buon grado la relazione tra i due e vorrebbe un nuovo confronto con la sua ex. Che Sarcina voglia riprovare a riconquistare l’amore della Incorvaia? Staremo a vedere e non ci resta che sperare che questo confronto avvenga nella casa più spiata d’Italia.

Il confronto tra Clizia Incorvaia e Franesco Sacrina al Grande Fratello Vip, sarebbe uno dei momenti più attesi di sempre.

Clizia Incorvaia perdona Francesco Sarcina al Grande Fratello Vip? L’ipotesi

Clizia Incorvaia, che di recente ha svelato un retroscena sul bacio con Francesco Sarcina, ovviamente non è a conoscenza di quello che sembrerebbe essere il desiderio del suo ex Francesco Sarcina.

I fan della fidanzata di Paolo Ciavarro del GF Vip, viste le sue ultime dichiarazioni su Francesco Sarcina con Alfonso Signorini, sono convinti che la bella modella, nel rivedere il cantante, possa decidere di perdonarlo e di tornare di nuovo con lui per il bene della piccola Nina.

Gli utenti della rete, però, danno per scontato che il cantante de Le Vibrazioni voglia un confronto con Clizia Incorvaia del GF Vip per chiederle di ritornare insieme, quando lui avrebbe soltanto espresso il desiderio di avere un confronto perché non approva questa unione.

Non è detto, infatti, che sia un ritorno di fiamma. Il cantante potrebbe anche rimproverarla di essersi lasciata andare ad effusioni un po’ troppo spinte sotto l’occhio indiscreto delle telecamere.

Alfonso Signorini, dopo aver letto le indiscrezioni riportate da Oggi, chiederà a Francesco Sarcina di entrare al GF Vip?