Incolla la vagina della moglie dove aver scoperto che lo tradiva

L’ennesimo brutto epilogo di una storia di infedeltà trasmessa da The Sun. Dopo aver scoperto ripetuti tradimenti della moglie commette un gesto ignobile.

La fiducia è la base di un rapporto consolidato e duraturo. La pietra angolare di una coppia. Non deve essere mai scalfita perchè il prezzo che ne consegue è molto caro, porta alla fine della stessa relazione. La coppia si troverà a dover affrontare sicuramente qualche momento critico, per superare le difficoltà è necessario stabilire una sicurezza emotiva all’interno della coppia. Una sicurezza che viene annientata quando un partner si avventura per strade sconosciute e spesso pericolose non potendo resistere alla tentazione del proibito ed è disposto persino ad ingannare la propria anima gemella.

Il tradimento della fiducia del partner genera insicurezza, rabbia e frustrazione e talvolta anche un istinto di vendetta. Secondo quanto riportato da The Sun, un uomo per vendicarsi del tradimento della moglie ha messo della colla nella sua vagina.

Una storia di infedeltà e vendetta

L’infedeltà può essere la causa del collasso fisico ed emotivo di una relazione. Chi tradisce potrebbe sentire i morsi della colpa e pentirsi, ma per chi viene tradito in gioco c’è molto di più. Ci si sente persi, umiliati, abbandonati e domande senza risposta iniziano a tormentare.

La perdita della fiducia nella coppia potrebbe portare a perdere anche la fiducia in se stessi e ad attribbuirsi colpe che non si hanno. Altre volte è l’istinto di vendetta a prevalere di fronte ad un cuore spezzato, come nel caso di Dennis Mumo.

Dennis Mumo, è un uomo di 36 anni, che si è terribilmente vendicato della moglie dopo aver scoperto la sua infedeltà.

Secondo The Sun l’episodio è accaduto nella città africana di Kitui. Venuto a conoscenza del fatto che la moglie aveva avuto diverse relazioni extraconiugali, l’uomo èstato assalito dalla rabbia.

Secondo l’edizione keniota di Dailystar, la prima a diffondere le informazioni, l’uomo avrebbe trovato dei messaggi sospetti sul cellulare della moglie accompagnati da foto di lei senza veli. A seguito di qualche indagine si dice che l’uomo abbia appreso da fonti anonime che sua moglie era solita ospitare diversi uomini nella loro casa. La donna approfittava dell’assenza del coniuge impegnato in trasferte lavorative per indulgere nei piaceri della carne con le sue conquiste.

Secondo i media locali l’uomo “scioccato” dall’apprendere che in 10 anni di convivenza, sua moglie lo aveva tradito con diversi uomini, avrebbe preso un tubetto di colla e l’avrebbe messa sulla vagina di sua moglie prima di partire per un viaggio in Ruanda.

Per vendicarsi Dennis chiese la collaborazione di un vicino che lo avrebbe aiutato a legare sua moglie per permettergli di incollarle le sue parti intime.

La donna è stata portata d’urgenza in ospedale dove si è dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico perchè incapace di urinare ed in preda a forti dolori.

Dennis è stato accusato di violenza domestica per aver intenzionalmente danneggiato gli organi riproduttivi di sua moglie che rischia la sterilità. Anche la donna ha subito un’azione legale accusata di adulterio. L’avvocato del marito avrebbe chiesto alla corte di imporre 100 frustate alla donna qualora fosse stata giudicata colpevole del reato.

Tradire è un atto ignobile, qualunque sia la motivazione che spinge a farlo. Lo è soprattutto quando si risponde col tradimento ad una persona che ci ama e che ha dedicato la sua vita a noi e alla nostra vita a due. Questi spezzoni di cronaca sono solo un’esempio di quanto dolore genera un tradimento.