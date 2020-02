GF Vip | Wanda Nara delusa dal padre: “Come puoi parlare male di me?”

GF Vip | Wanda Nara, intervistata dal settimanale Chi, ha confidato tutta la delusione nei confronti di suo padre che l’ha definita una donna avida

Wanda Nara, intervistata dal settimanale Chi che sarà disponibile in edicola a partire da domani, ha replicato alle accuse che suo padre, qualche settimana fa, le ha fatto pubblicamente.

L’uomo ha accusato l’opinionista del GF Vip di essere una donna avida e persa nella sua fame, difendendo a spada tratta il suo ex marito Maxi Lopez.

Wanda, a distanza di giorni, ha deciso di replicare alle forti accuse, rivelando che suo padre non è limpido e sincero come vuole apparire. Il padre di Wanda Nara del GF Vip avrebbe provato più volte a coinvolgerla in affari, anche al suo ex marito, e non si trovava in una situazione economica particolarmente brillante nonostante lei abbia provato più volte ad aiutarlo economicamente facendo finte di niente.

Wanda Nara dopo il GF Vip: il doloroso retroscena su suo padre

Wanda Nara, che solitamente non ama parlare della sua vita privata, ha scelto di replicare alle dure accuse di suo padre. L’opinionista di Alfonso Signorini, prima di fare chiarezza sul rapporto con il suo papà, ha confidato di non capire come un padre possa mai parlare della figlia in quel modo, pubblicamente per giunta.

“Non capisco come un padre possa parlare in questo modo della propria figlia, sono senza parole” ha esordito Wanda Nara del Grande Fratello Vip. “Tra noi è una storia davvero molto lunga. Mio padre, durante il mio primo matrimonio, provava in ogni modo di entrare in affari con me e con il mio marito dell’epoca” ha proseguito l’opinionista. “Lui era sempre in perdita, ma ho sempre fatto finta di niente perché volevo aiutarlo ma quando il mio matrimonio è finito, lui non ha fatto altro che difendere Maxi Lopez, parlando male di me e di Mauro Icardi” ha spiegato Wanda, chiarendo che lei ha problemi soltanto con suo padre, mentre con il resto della famiglia va d’amore e d’accordo

Nonostante lo scivolone di suo padre, la moglie di Mauro Icardi può godersi il successo nel campo lavorativo, visto che il GF Vip sta ottenendo ottimi ascolti e per questo andrà in onda fino ad aprile.

Visualizza questo post su Instagram Cara de que no tengo ningún plan de fin de semana 🖤💚 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 15 Feb 2020 alle ore 10:31 PST

Wanda Nara, opinionista del GF Vip, ha fatto finalmente chiarezza su questa triste vicenda.