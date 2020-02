GF Vip | Pago fa una gaffe con Andrea Denver: “Non sapevo lo fossi!”

GF Vip | Il cantante Pago ha commesso una gaffe con Andrea Denver, dimenticandosi di un particolare importante della sua vita

Pago, inutile negarlo, è uno dei concorrenti di spicco di questa quarta edizione del GF Vip. Il cantante, nelle scorse ore, ha commesso una gaffe con Andrea Denver mentre parlava con gli altri concorrenti sull’ingresso dei nuovi vipponi, come ama chiamarli Alfonso Signorini.

Asia Valente, dopo aver fatto il suo ingresso nella casa più spiata, ha chiesto al bel modello di dormire insieme, ma quest’ultimo ha rifiutato perché fidanzato. L’influencer ha subito riferito l’episodio agli altri concorrenti e ovviamente non sono mancati i commenti dei veterani.

“Ma perché, Andrea è fidanzato?” ha esordito il compagno di Serena Enardu. “Quando erano entrati qui, tutti i ragazzi, non erano single? Mo si è fidanzato?” ha proseguito. “Bah, valli a capire!” ha concluso.

Pacifico ha dimenticato che il modello ha sempre dichiarato di essere fidanzato, tant’è che è stato anche motivo di litigio tra lui ed Elisa De Panicis. Pago ha fatto una gaffe con Andrea Denver al GF Vip, dimenticandosi della sua relazione.

Asia Valente ci prova con Andrea Denver al GF Vip? Lui la blocca subito

Asia Valente, che è stata smascherata da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, non ha fatto mistero, anche nel suo video di presentazione, di essere profondamente attratta da Andrea Denver del Grande Fratello Vip.

L’influencer aveva confidato di trovare parecchio bello il modello, ma anche piuttosto spento e sperava di potergli dare una scossa nella casa più spiata d’Italia.

Per questo motivo, quando lei gli ha chiesto di dormire insieme, lui ha preferito mettere subito le mani avanti, chiarendo di essere felicemente fidanzato e che non vuole di mancare di rispetto alla sua compagna in nessun modo. Visto che lei aveva già chiesto un confronto al GF Vip a causa delle rivelazioni di Elisa De Panicis sul loro rapporto.

Anche se, è bene specificare, che oltre a Pago al GF Vip, nessuno ricorda che Andrea Denver sia fidanzato visto che parla pochissimo della sua compagna.