Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro | Notte bollente in suite tra baci...

Clizia Incorvaia e Paolo ciavarro, notte bollente nella suite del Grande Fratello Vip 2020 tra baci umici e coccole piccanti nell’idromassaggio.

Notte bollente per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro nella suite del Grande Fratello Vip 2020 dove hanno festeggiato San Valentino senza la presenza degli altri concorrenti su concessione di Alfonso Signorini che, insieme agli autori, ha regalato alla coppia una romantica serata.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro bollenti nella suite del Grande Fratello Vip: “le cose difficili mi piacciono”

Nonostante i dubbi e le paure e il desiderio di fare un passo indietro, Clizia Incorvaia non riesce a stare lontana da Paolo Ciavarro che, a sua volte, è sempre più preso dall’ex moglie di Francesco Sarcina. Complice l’atmosfera romantica della suite, i due piccioncini si sono completamente lasciati andare e, dopo aver gustato una deliziosa cena, si sono concessi anche un momento di relax nell’idromassaggio dove non sono mancati baci e momenti bollenti.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

I due, prima del bagno bollente, hanno dato vita ad un divertente siparietto. “Vediamo se il regalo che ti ho fatto ti piace”, dice Paolo porgendole una busta del Grande Fratello. “Vediamo se è quello giusto”, replica la Incorvaia. “Devo scappare”, scherza Paolo. “Io non ti ho detto di non farlo”, aggiunge Clizia. “Invece io non scappo perchè le cose difficile mi piacciono“, risponde sicuro Paolo.

Leggi anche—->GF Vip | Paolo e Clizia troppo spinti? Giorgi: “Non tutelano la figlia”

I due, poi, questa mattina, si sono concessi un nuovo bagno in piscina dove si sono nuovamente lasciati andare a nuovi baci e coccole.