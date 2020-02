Verissimo | Serena Enardu ammette: “C’è un pregiudizio del pubblico”

Verissimo | Serena Enardu ha ammesso da Silvia Toffanin che c’è un pregiudizio da parte del pubblico del Grande Fratello Vip

Dopo aver abbandonato la casa del Grande Fratello Vip, Serena Enardu è tornata sul piccolo schermo per raccontare la sua verità.

L’ex tronista di Maria De Filippi è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha rivelato che sente un forte pregiudizio da parte del pubblico da casa. Secondo Serena, infatti, ha avuto la sensazione che i telespettatori ritengano che chi gli sceglie di prendere parte al Grande Fratello Vip lo faccia soltanto per ottenere una maggiore visibilità, ma non sempre è così. Lei ad esempio ci è andata per riconquistare il suo compagno Pago e non per un secondo fine.

“C’è un forte pregiudizio da parte del pubblico da casa” ha dichiarato Serena Enardu a Verissimo. “E’ convinto che chi entri nella casa lo faccia solo per visibilità, ma non è sempre così. Io sono entrata per riconquistare Pago” ha proseguito l’ex concorrente di Alfonso Signorini. “In un primo momento ero d’accordo sul non entrare, ma poi ho visto Pacifico così sofferente e non c’è l’ho fatta a stare fuori”.

Leggi anche:

Pago e Serena Enardu si sposano dopo il GF Vip? La reazione di Miriana

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Verissimo | Serena Enardu fa chiarezza: “Non ho mai tradito Pago”

Serena Enardu, che ieri ha difeso Pago delle accuse di Patrick Pugliese e Andrea Montovoli, ci ha tenuto tenuto a ribadire negli studi di Verissimo che, contrariamente a quanto si può leggere sul web, lei non ha mai tradito il suo compagno.

“Io non ho mai tradito Pacifico, ci tengo a sottolinearlo” ha chiarito l’ospite di Silvia Toffanin. “Non voglio nemmeno sapere se lui è stato con qualcuna altra dopo la fine della nostra storia, sto bene così senza saperlo” ha proseguito. “Ora sarei pronta anche a sposarlo, prima vedevo il matrimonio solo come un contratto tra due persone” ha concluso.

Serena Enardu da Silvia Toffanin a Verissimo, che ieri è stata criticata da Patrick Pugliese, ha provato a fare chiarezza su ciò che è successo con Pago del GF Vip.

Leggi anche:

Grande Fratello Vip blocca Asia Valente: lo spoiler su Morgan e Bugo

Ricordiamo che l’intervista di Serena Enardu a Verissimo andrà in onda domani pomeriggio su canale 5.