GF Vip | Signorini smaschera Fernanda Lessa: il video che scagiona la Elia

GF Vip | Alfonso Signorini ha smascherato in diretta Fernanda Lessa che aveva accusato Antonella Elia di averla minacciata in puntata

Alfonso Signorini, durante il corso di questa diretta del GF Vip, ha smascherato Fernanda Lessa che durante la diretta di lunedì scorso aveva insinuato che la sua collega Antonella Elia l’avesse minacciata.

“Mi ha detto ti spezzo in due, brasiliana di merd*!” aveva riferito la bella modella, trovando un certo consenso da parte di Fabio Testi e Patrick Pugliese che insistevano nel dire che Antonella Elia avesse riferito quelle terribili parole a Fernanda.

Alfonso Signorini ha smascherato Fernanda Lessa al GF Vip, mandando in onda il video che prova che la showgirl non ha mai detto quelle cose.

Antonella Elia non ha minacciato Fernanda Lessa al GF Vip: la prova di Signorini

Il video mandato in onda da Alfonso Signorini scagiona Antonella Elia al Grande Fratello Vip, in quanto la showgirl non ha detto che vuole spezzare Fernanda Lessa in due, ma che il pubblico da casa appena visionerà tutti i suoi confessionali in cui parla male degli altri concorrenti della casa la stroncheranno.

La frase del video è completamente diversa rispetto a quanto sostenuto da Fernanda Lessa al GF Vip, in quanto non implica nessuna minaccia o violenza verbale dalla parte della showgirl.

Alfonso Signorini, che ha informato i suoi telespettatori del cambio di programmazione, ha prontamente replicato alla modella brasiliana, e chi le ha dato man forte in quel momento, specificando che non si può di certo condannare una persona capendo male ciò che ha detto, facendola passare come una donna violenta.

“Allora chiedo scusa” ha replicato Fernanda. “Eh, troppo facile così!” ha sbottato Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip.

Una puntata ricca di colpi di scena quella di questa sera che vedrà anche, di nuovo, l’ingresso di Serena Enardu nella casa. Indubbiamente uno dei momenti più attesi di questa sera.

E’ bene chiarire, quindi, che Antonella Elia al GF Vip non ha mai minacciato Fernanda.