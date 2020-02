Grande Fratello Vip: Serena Enardu rientra nella casa – VIDEO

Grande Fratello Vip | Serena Enardu questa sera rientra nella casa più spiata d’Italia

Serena Enardu, stando a quanto riportato dalle anticipazioni del Grande Fratello Vip, è pronta a ritornare nella casa più spiata d’Italia.

Niente paura, la compagna di Pago non ritorna in veste di concorrente ma per avere un confronto con Patrick Pugliese ed Andrea Montovoli che negli scorsi giorni si sono duramente scagliati contro di lei.

Serena Enardu ritorna al GF Vip pronta a stupire, ancora una volta, il pubblico del piccolo schermo.