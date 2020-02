Grande Fratello Vip | Il reality show di Alfonso Signorini cambia il giorno della messa in onda

Alfonso Signorini, stando a quanto rivelato da Bubino Blog, non andrà più in onda, per le puntate relative al 9 e al 16 marzo, di lunedì bensì il mercoledì. Il motivo?

Su Rai 1 a contrastare il Grande Fratello Vip 2020 ci sarà il colosso Montalbano, pronto a fare stragi di ascolti.

Per questo motivo Mediaset avrebbe deciso di spostare la messa in onda del reality show di canale 5, che andrà in onda fino al mese di Aprile.

