GF Vip | Marito di Adriana Volpe lancia una frecciata a Rita Rusic

GF Vip | Il marito di Adriana Volpe ha lanciato una frecciatina velenosa alla produttrice Rita Rusic

Adriana Volpe, senza alcun dubbio, è una delle protagoniste indiscusse di questa quarta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. Storico, ormai, è il suo burrascoso rapporto con la produttrice Rita Rusic che, qualche settimana fa, a Live Non è la d’Urso ha sottolineato quanto questa esperienza sia importante per la sua collega visto che ha smesso di condurre Mezzogiorno in famiglia, noto programma in onda su Rai 2.

Il marito di Adriana, intervistato dal settimanale Nuovo Tv, ha prontamente difeso sua moglie, lanciando una frecciatina alla produttrice.

“Rita ha probabilmente espresso un pensiero a caldo, ma vorrei far notare che mia moglie ha sempre lavorato e lo sta facendo tutt’ora” ha esordito il marito della conduttrice. “Il rapporto con la Rai, contrariamente a quanto si possa pensare, si è concluso lo scorso Giugno”.

Il marito di Adriana Volpe ha lanciato una frecciatina a Rita Rusic del GF Vip, stufo di sentire la produttrice punzecchiare sua moglie.

Adriana Volpe | Il marito la difende al GF Vip: “E’ una professionista”

Il marito di Adriana Volpe, che lunedì scorso le ha tenuto un brutto scherzo al Grande Fratello Vip, ci ha tenuto a ribadire che sua moglie è una professionista e che se spesso ha screzi, sul luogo di lavoro e non, perché è semplicemente una persona diretta che ama vedere chiaro nelle cose.

“Mia moglie è una professionista, una donna in gamba, ed è molto stimata nel suo ambiente” ha specificato il marito di Adriana Volpe del GF Vip. “Adriana è una donna molto diretta, ama vedere le cose con chiarezza. Per questo, spesso, si vengono a creare delle discussioni che porta sempre a chiarire” ha concluso.

Quest’edizione del Grande Fratello Vip, sta facendo discutere e non poco. Tant’è che negli scorsi giorni Maurizio Costanzo ha chiesto la chiusura del reality show di Alfonso Signorini.

La produttrice Rita Rusic del GF Vip deciderà di rispondere alla frecciatina del marito della conduttrice? Staremo a vedere.