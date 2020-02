Concorrenti Serale Amici 19: dieci allievi ammessi di cui sei cantati e quattro ballerini. Le eliminazioni scatenano la bufera sul web.

Svelati i nomi dei concorrenti del serale di Amici 19 che prenderà il via venerdì 28 febbraio, in prima serata su canale 5. Dieci gli allievi ammessi di cui sei cantanti e quattro ballerini. Le scelte, però, hanno spaccato il pubblico. Le eliminazioni, infatti, hanno scatenato accese polemiche sul web.

Concorrenti Serale Amici 19: l’eliminazione di Stefano scatena le polemiche

Al serale di Amici 10 sono stati ammessi i cantanti Nyv, Gaya, Giulia, Jacopo, Francesco e Martina e i ballerini Javier, Valentin, Nicolai e Talisa. Le ultime tre maglie sono state assegnate da giudici esterni, ma a far rumore è stata soprattutto l’assegnazione della maglia verde a Martina che ha decretato l’eliminazione del ballerino Matteo e, soprattutto, del cantante Stefano che per il popolo del web avrebbe meritato di più il serale rispetto a Martina.

Martina, dopo essersi esibita davanti ai giudici esterni insieme a Matteo e Stefano, ha portato a casa l’ultima maglia verde del serale ancora libera dopo che le precedenti erano stato assegnate a Jacopo e Francesco. Una scelta, quella dei giudici, ha letteralmente fatto infuriare i fans del talent show di Maria De Filippi che si sono scagliati contro la cantante.

Martina, poche ore prima di conquistare la maglia verde, Martina si era lasciata andare al seguente sfogo: “Per come stanno trattando me e Stefano spero ci sbattano fuori. Non va avanti chi merita qui. Mandate al serale chi fa più scena”.

Di fronte all’assegnazione della maglia verde a Martina e l’eliminazione di Stefano, i fans di Amici sono esplosi sui social. “Quell’antipatica di Martina al serale che pizza, spero esca la prima puntata del serale”, “Ormai vengono premiati il vittimismo e l’ arroganza. Contentissima solo per Jacopo per queste ultime maglie. Eliminare uno Stefano e una Francesca molto più pronta sicuramente di una Martina. Delusione”.