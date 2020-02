Barbara d’Urso è stata denunciata da Vittorio Sgarbi dopo la furiosa lite a Live Non è la d’Urso

Ieri sera è andata in onda una delle pagine più brutte della storia della televisione italiana. La lite tra Barbara d’Urso e Vittorio Sgarbi sta ancora facendo discutere il pubblico del piccolo schermo e, nonostante la bella conduttrice partenopea non abbia più affrontato l’argomento, il critico d’arte si è pronunciato sul suo profilo Facebook su quanto accaduto ieri notte. Che cosa ha detto?

Vittorio ha rivelato di voler denunciare la bella conduttrice partenopea. “Se non capisci come funziona il mondo e non sei nemmeno in grado di condurre” ha esordito Sgarbi. “Io ti denuncio” ha concluso.

Vittorio Sgarbi ha denunciato Barbara d’Urso, o lo farà a breve, dopo la furiosa lite di ieri.