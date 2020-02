Barbara d’Urso caccia Vittorio Sgarbi dallo studio di Live

Barbara d’Urso ha cacciato Vittorio Sgarbi dagli studi di Live Non è la d’Urso, in quanto il critico d’arte ha rivelato che Berlusconi gli avrebbe raccomandato Stella Manente alla Pupa e il Secchione

Vittorio Sgarbi ha messo a dura prova questa sera la pazienza di Barbara d’Urso, tanto da invitare la conduttrice a chiedergli di abbandonare gli studi di Live Non è la d’Urso. Anche se quest’ultimo non le ha dato ascolto. Che cosa è successo?

Il critico d’arte ha rivelato che Silvio Berlusconi gli avrebbe raccomandato Stella Manente alla Pupa il Secchione in una puntata in cui era giudice. La conduttrice è andata su tutte le furie, provocando a sua volta una reazione ancora più turbolenta da parte di Vittorio.

Barbara d’Urso ha cacciato Vittorio Sgarbi dallo studio di Live, ma lui non è voluto uscire. “Esci tu dallo studio, io sono tuo ospite. Per me te ne puoi andare” ha sbraitato il critico. “E’ la mia trasmissione e io resto qui” ha sbottato la conduttrice, ma lui ha rincarato la dose.

Vittorio Sgarbi insulta Barbara d’Urso e svela: “Berlusconi mi ha parlato di te”

Vittorio Sgarbi ci è andato giù pesante, affermando non solo che Silvio Berlusconi gli avrebbe chiesto di raccomandare la Pupa Stella Manente, ma che lui gli avrebbe anche parlato Barbara d’Urso.

La bella conduttrice partenopea, che prima ha perso la calma con Nina Moric, ha perso totalmente la pazienza, invitando ancora una volte il critico d’arte ad abbandonare lo studio, ma lui non ha voluto saperne, continuando a restare in trasmissione consultando in maniera frenetica il suo telefono cellulare e poi a leggere libri.

Barbara d’Urso, onde evitare di chiedere l’intervento della sicurezza, nonostante sia stata insultata più volte dal suo ospite, ha preferito ignorarlo e proseguire la trasmissione come se Vittorio Sgarbi a Live Non è la d’Urso non ci fosse.

Una puntata difficile quella di questa sera e se Barbara credeva che il peggio potesse arrivare con Morgan alla macchina della verità, non poteva lontanamente immaginare ciò che sarebbe accaduto dopo.

La lite tra Barbara d’Urso e Vittorio Sgarbi a Live Non è la d’Urso ha messo in imbarazzo tutti gli altri ospiti in studio, che non sapevano come comportarsi.