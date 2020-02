Trono Classico: aria di crisi per Alessandro Zarino e Veronica

Dopo aver manifestato l’esigenza di andare a convivere, Alessandro Zarino ha confessato che questo non è un periodo roseo per lui e Veronica

Alessandro Zarino sul suo profilo Instagram a chi gli ha chiesto come procede la sua storia con Veronica Burchielli, è stato abbastanza chiaro. Tra i due le cose non sembrano procedere bene a causa di stupide incomprensioni dovute alla distanza. In particolare, dal momento che l’ex tronista e la sua fidanzata, non riescono a viversi a pieno la loro storia d’amore, si lasciano prendere dallo sconforto diventando così facile prede di fraintendimenti. Alessandro Zarino, nel rispondere alla curiosità dei suoi followers è apparso abbastanza provato da questa probabile crisi, anche se ha anche aggiunto di non aver mai messo in discussione il sentimento per Veronica, che nonostante le difficoltà non rischia di sgretolarsi.

Alessandro Zarino su Instagram ammette di avere dei problemi con Veronica

Non è mai facile prendere atto di una crisi, eppure Alessandro Zarino e Veronica Burchielli di riflesso, con tutta la maturità del mondo, hanno deciso di prendere atto delle loro difficoltà, cercando di superarle proprio in virtù del loro sentimento. Conosciutisi a Uomini e Donne, Alessandro e Veronica hanno lottato molto per viversi serenamente e hanno dovuto affrontare sin da subito delle difficoltà non indifferenti, dovute principalmente ai dubbi di lui su di lei, che come ricorderete fu scelta dal tronista e gli disse di “no”.

Le cose, fortunatamente, sono andate meglio, fin quando però i due hanno dovuto fare i conti con la distanza che li divide e che mette a dura prova il loro rapporto appena iniziato. È per questo che Alessandro Zarino e Veronica, consapevoli di questo ostacolo, avevano deciso di andare a convivere, dicendosi pronti per il grande passo. Decisione, questa, che prima di essere attualizzata necessita di essere ben ponderata, facendo i conti con la realtà della vita. Saranno stati i dubbi o le difficoltà nell’affrontare un nuovo capitolo che hanno portato Alessandro e Veronica sull’orlo di una crisi, che potranno superare solo con la forza del loro amore.

Come andrà a finire tra i due, non si sa, ma di sicuro, forti anche degli ostacoli che hanno già superato, riusciranno ad affrontare e a risolvere ogni avversità.

Gina D’Antonio