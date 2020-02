Lo sformato di zucchine e patate sono un contorno che si preparano al forno, con una superficie croccante e deliziosa, vediamo come realizzarlo.

Le zucchine sono verdure molto utilizzate in cucina, sono versatili e inoltre sono perfette per preparare diversi piatti.

Inoltre contengono sostante nutritive utili per il nostro organismo come: il potassio, l’ acido folico, la vitamina E e la vitamina C.

Perfette per una dieta ipocalorica, perchè contengono pochissime calorie, inoltre sono povere di sale e quindi molto rinfrescanti e facilmente digeribili.

Scopriamo come preparare un contorno un pò più elaborato, con patate e zucchine al forno, seguendo la nostra ricetta.

Sformato di zucchine e patate al forno

Lo sformato con zucchine e patate è un contorno molto ricco di ingredienti, sfizioso e gustoso, da servire come unico piatto. Si può definire una ricetta salvacena, perfetta da servire quando avete ospiti a cena o a pranzo, tutti i commensali gradiranno. Scopriamo come prepararlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Gateau di zucchine al forno | una variante al classico gateau di patate

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 60 minuti

INGREDIENTI dose per 4 persone

800 g di patate

3 zucchine medie

una fetta di prosciutto cotto da 150 g

200 g di mozzarella fior di latte

50 g di parmigiano grattugiato

latte 60 ml

mais q.b

olio extravergine di oliva q.b.

burro q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione

Per preparare questo contorno, iniziate a pulire per bene le patate, eliminate i residui di terra e poi le pelate, con l’aiuto di un pelapatate, in modo da eliminare solo la buccia e non parte delle patate.

Poi con un coltello a lama sottile, affettatele e sistematele in una ciotola, poi versate un pò di olio extravergine d’oliva, il sale e il pepe.

Adesso lavate eliminate le estremità, poi tagliatele a rondelle, invece il prosciutto cotto e la mozzarella, vanno tagliati a pezzetti, trasferite in una ciotola.

Prendete una pirofila da forno, distribuite un pò di olio sulla superficie, poi cospargete con del pangrattato, adesso componete il tortino.

Iniziate con le patate, poi aggiungete un pò di sale, adagiate le zucchine, poi il prosciutto e la mozzarella, spolverate il parmigiano grattugiato.

Questa operazione, la ripetete fino ad esaurimento degli ingredienti, terminate l’ultimo strato con parmigiano, qualche mais, con un filo di olio e qualche pezzetto di burro.

Versate anche il latte all’interno dei bordi della teglia, fate cuocere in forno a 180° per 50 -60 minuti, gli ultimi 5 minuti, fate con la funzione grill, in modo che la superficie diventi più dorata e croccante. Sfornate e gustate caldo o tiepido.

Sformato di zucchine e patate | La ricetta – VIDEO