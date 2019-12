Uomini e Donne | Veronica e Alessandro | Grande passo dopo la scelta

Veronica e Alessandro, dopo la scelta a Uomini e Donne, sorprendono tutti: l’ex tronista conferma i propri sentimenti e si dice pronta per la convivenza.

Chi non credeva ai sentimenti di Veronica Burchielli per Alessandro Zarino dovrà ricredersi. L’ex tronista di Uomini e Donne, rispondendo alle domande dei fans attraverso l’apposita funzione di Instagram, conferma di non essere affatto pentita della scelta fatta e che farebbe esattamente la stessa cosa se potesse tornare indietro. Veronica, inoltre, si dice pronta anche ad una futura convivenza con il ragazzo che le ha rubato il cuore.

Veronica Burchielli e Alessandro Zarino pronti al grande passo dopo la scelta a Uomini e Donne

Veronica e Alessandro sono sempre più uniti. A Capodanno, la coppia partirà per il primo viaggio d’amore trascorrendo i primi giorni del 2020 in Svizzera come ha annunciato Alessandro. Nel frattempo, Veronica Burchielli, dopo essere tornata sui social, ha risposto ad alcune domande dei fan, curiosi di scoprire come procede la sua storia con Alessandro.

“Ci siamo scelti due volte – afferma decisa l’ex tronista –. Lui ha scelto me la prima volta tra le possibilità ed io ho scelto lui la seconda tra le possibilità. Consapevolezza di noi”, aggiunge.



Su una futura convivenza dice: “Ne abbiamo già parlato… Questi sono passi molto importanti che arriveranno col tempo… ma c’è da parte di entrambi la voglia di intraprendere questo passo, quindi stay tuned“.

Poi sulle qualità di Zarino che l’hanno spinta a volere un futuro con lui, dice: “L’ho trovato un ragazzo educato, predisposto all’ascolto, abbiamo chiacchierato molto la prima volta che ci siamo visti. Ale è un ragazzo molto attento. Ricordo al ritorno in albergo posai la borsa e mi buttai sul letto con il vestito ancora bagnato dal mare ed ero emozionata. Non so lui”. “Le mani, gli occhi, il suo modo di fare”, conclude.