Elodie e Marracash sempre più innamorati, trascorrono il primo Natale insieme in Oman: la foto d’amore della cantante fa esplodere i social.

Sempre più innamorati, Elodie Di Patrizi e Marracash stanno trascorrendo il primo Natale insieme in Oman. Con una foto naturale e bellissima, la cantante nata nella scuola di Amici di Maria De Filippi ha augurato Buon Natale a tutti.

Elodie e Marracash, primo Natale insieme in Oman

Con la foto che vedete qui in alto, una bellissima, serena e radiosa Elodie, ha augurato Buon Natale a tutti i suoi portando a casa migliaia di like e commenti. La sua storia d’amore con Marracash ha conquistato tutti e rende davvero felice la Di Patrizi che, quando ha visto per la prima volta il rapper, ha perso quella disinvoltura che è sempre stata sua.

Tra Elodie e Marracash, galeotto è stato il duetto sulle note della hit estiva Margarita. “Quando ho visto arrivare Marracash, io che sono sempre disinvolta davanti alla telecamera e so gestire bene ogni tipo di situazione, ho provato imbarazzo, mi sentivo osservata da lui. La sera, quando sono tornata a casa dopo aver girato il videoclip di Margarita, mi ha scritto un messaggio molto carino. Ma poi a cena l’ho invitato io. Noi ragazze di periferia sappiamo che se vuoi qualcosa devi andartelo a prendere. Nella vita, nel lavoro e anche in amore”, ha raccontato lei.

In un’intervista al settimanale Grazia, poi, ha aggiunto: “L’esposizione mediatica non mi spaventa. So che la mia vita privata è diventata abbastanza pubblica. E mi va bene così. Cerco di limitarmi nei social, non ne abuso, non siamo una coppia da Instagram. Siamo entrambi molto spontanei. Quando ce ne andiamo in giro siamo molto affiatati e mi fa piacere che si veda. Alla Scala è stato bellissimo, mi sono commossa. In questo periodo, sono molto felice”.

Infine, sull’importanza dell’abbigliamento intimo, ha detto: “Mi piacciono gli uomini che ti regalano l’intimo, è una cosa carina, e anche utile: è un modo per capire cosa si aspettano da te, che immagine abbiano della tua sensualità: puoi scoprire che il tuo compagno ti veda come non avevi mai avuto il coraggio di immaginarti. E invitarti a sperimentare. Amo gli uomini che sanno apprezzare l’estro, la creatività. In ogni campo. Non mi piacciono quelli che mi frenano. Se voglio esagerare, uscire dal binario e giocare a essere sensuale, voglio un compagno che sappia rispecchiarsi nel mio gioco di ruolo”.