Svegliarsi al mattino con una carica in più | Scopri come

Capita a tutti di non volersi alzare al mattino quando la sveglia suona, ma come si può superare? Ecco alcuni consigli per un risveglio meno traumatico.

Alzarsi la mattina presto non è da tutti e soprattutto non è cosa facile, in particolar modo la notte tra domenica e lunedì.

Questo viene definito “Sunday Night Insomnia” ed è la causa principale di tutte quelle facce stanche, assonnate che si vedono a lavoro il lunedì mattina.

Quando la sveglia suona, il problema che ci affligge tutti è disattivarla e riuscire ad alzarsi dal letto, diciamocela tutta a nessuno fa piacere sentire quel suono fastidioso che ci incita a svegliarci.

Ecco alcuni consigli per alzarsi la mattina con un carico di energia in più.

Svegliarsi la mattina: consigli utili

Svegliarsi la mattina è forse il momento più importante della giornata, ma anche quello più traumatico, in quanto ne risente il nostro d’animo.

Sicuramente dormire bene è sempre la migliore strategia per svegliarsi bene la mattina, ecco alcuni consigli da seguire per svegliarsi la mattina con una carica in più.

1- Usate una sveglia intelligente

La sveglia è un nemico per molte persone, provate a scegliere una melodia delicata, non fastidiosa, posizionatela più lontano da voi, così sarete costretti ad alzarvi per disattivarla.

Il consiglio è di impostarla sempre allo stesso orario, anche nei week end, in questo modo l’orologio biologico si adatterà automaticamente e si possono evitare i risvegli traumatici. Questo consiglio ha lo svantaggio che si deve impostare la sveglia anche i sabati e le domeniche.

2- Buon motivo per svegliarsi

Il risveglio sarà più dolce se trovate una buona ragione per farlo, un’idea è iniziare a praticare la corsa la mattino bastano anche 20 minuti.

Praticare un’attività fisica subito dopo essersi alzati apporta diversi benefici, in quanto vi sentite in forma e molto motivati ad iniziare al meglio la giornata.

3- Idratarsi

Appena ci si sveglia e ci si alza è importante bere un bicchiere di acqua a temperatura ambiente, perchè si sa che al mattino presto ci si sente maggiormente disidratati. Non tutti hanno l’abitudine di bere durante la notte, quindi l’umidità che avete rilasciato con il respiro ha abbassato il livello di liquidi nell’organismo. Motivo per cui idratarsi al mattino è fondamentale per il benessere del nostro organismo. L’acqua infatti stimola il metabolismo e come tale aiuta a riprendersi più veloce dal sonno e a sentirsi più scattanti.

Un consiglio alternativo al bicchiere di acqua tiepida è riscaldare l’acqua e aggiungere qualche goccia di limone e bevete.

4- Riattiva i tuoi muscoli

Appena svegli, se praticate degli esercizi, semplici come lo stretching o quelli per il risveglio muscolare, vi possono aiutare a riattivare la circolazione e percepirete subito un benessere interiore. Non sottovalutate l’idea dello yoga è un’altra attività particolarmente consigliata in questo caso.

5- Il richiamo della colazione

Se la mattina pensate alla colazione gustosa che vi aspetta, magari è un motivo in più per svegliarsi. Sapere che in cucina vi aspettano biscotti, dolce preparato in casa, cioccolato o marmellata da spalmare sulle fette biscottate, renderà il risveglio più piacevole.

La mattina è importante fare colazione, perchè vi consente di fare un pieno di calorie, utili durante la mattinata.