Non tutte le donne hanno molto tempo a disposizione e il più delle volte fanno lo shampoo in modo rapido e senza prestare attenzione sia nella scelta di un prodotto specifico ai nostri capelli.

Per avere i capelli puliti e splendenti per più giorni, occorre seguire delle regole ben precise, scopriamo quali.

Lo shampoo è un trattamento non quotidiano per molte persone, spesso lo si fa in modo veloce ed automatico senza prestare attenzione.

shampoo specifico per i vostri capelli

balsamo o maschera ristrutturante

spazzola o pettine dai denti larghi

asciugamano

phon

Lo shampoo si inizia in questo modo:

bagnate la testa con acqua tiepida, prima di mettere lo shampoo, questo perchè permette allo shampoo di sviluppare una buona schiuma e quindi il suo potere pulente; eliminiamo l’acqua; versare nel palmo della mano lo shampoo: una quantità discreta, diluendola con poca acqua; distribuire lo shampoo sulla cute e poi dopo sulla restante chioma massaggiare il cuoio capelluto con i polpastrelli: evitate di grattare con le unghie per non irritare la pelle; distribuite anche un po’ di prodotto sulle tempie e massaggiate verso la parte superiore del capo, per poi arrivare alla nuca; distribuite lo shampoo sulla lunghezza dei capelli; risciacquate eliminando tutta la schiuma; eliminate l’eccesso di acqua dai capelli, con l’aiuto di un asciugamano applicate una maschera o il balsamo, dipende dai capelli, in entrambi i casi rispettate le indicazioni sulle confezioni; sciacquate i capelli per bene; pettinateli avvolgete i capelli in un asciugamano, tamponateli. asciugate i capelli con il phon.

E’ consigliabile utilizzare la spazzola o il pettine a denti larghi, quando i capelli sono ancora umidi.

Consigli per mantenere i capelli più a lungo puliti

Non tutti hanno il tempo di fare spesso lo shampoo, ma c’è un modo per prolungare gli effetti per più giorni, ecco come: