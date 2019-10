Dormire meno di 7 ore a notte ha un grave impatto sul nostro corpo

Scopri in questo articolo le conseguenze della mancanza di sonno sul tuo corpo e alcuni consigli da seguire per prevenire l’insonnia

Nella mitologia greca, il sonno è associato alla morte momentanea. Il risveglio è quindi logicamente associato al rinnovamento e alla rigenerazione. Hypnos, il dio greco del sonno, è quindi il fratello gemello di Thanatos, il dio greco della morte. Il sonno nella simbologia greca è un’analisi molto interessante. L’idea è quella di concepire il sonno come un rilassamento totale del corpo. L’anima è così libera di poter risorgere dal suo attaccamento carnale e di sentire l’abbraccio di Morfeo, Dio dei sogni.

È ovvio, il sonno è assolutamente necessario per il corpo. Tuttavia, essere consapevoli di queste prove non è sempre sufficiente per addormentarsi. Al contrario, potrebbe persino portare un pò di stress che ci renderebbe ancora più insonni.

Gli effetti della mancanza di sonno sull’umore

Tutti abbiamo sperimentato gli effetti di una notte insonne: cattivo umore, mancanza di concentrazione, lentezza fisica. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Cureus, la mancanza di sonno potrebbe predisporci a sbalzi d’umore e rabbia. Secondo un altro studio, la mancanza di sonno potrebbe anche influenzare la nostra memoria a breve termine.

La qualità del nostro lavoro viene quindi influenzata negativamente dalla mancanza di sonno. Gli sbalzi d’umore che possono accompagnare la mancanza di sonno possono aumentare così il nostro stress.

Sonno e sistema respiratorio

C’è un legame molto sottile tra il sonno e la respirazione. La prova è che quando hai il raffreddore, con il naso chiuso, hai problemi a dormire. L’importanza del sonno ininterrotto è cruciale. Probabilmente ne hai già sentito parlare prima, il sonno è diviso in più fasi. Avere problemi respiratori, quindi, rischia di farci risvegliare ripetutamente durante il sonno, il che ci impedisce di godere di un sonno profondo rigenerante.

Gli effetti della mancanza di sonno sul tuo peso

Se hai già chiesto consiglio a un medico per cercare di perdere peso, oltre a consigli sulle tue abitudini alimentari, ti avrà probabilmente consigliato di bere molta acqua e dormire bene. Perchè? Il sonno ha un impatto indiretto sull’obesità. Per capire tutto ciò, dobbiamo prima sapere che lo squilibrio ormonale è molto correlato all’obesità. In definitiva, è importante capire che il sonno ha un ruolo importante nella regolazione degli ormoni.

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Endocrine Development, la mancanza di sonno avrebbe un impatto diretto sul nostro metabolismo e quindi aumenterebbe il rischio di obesità. Inoltre, la mancanza di sonno potrebbe addirittura incoraggiare spuntini.

Come prevenire l’insonnia e dormire meglio

Il sonno ha una moltitudine di benefici e la sua mancanza provoca molti disturbi.

Ecco alcuni consigli per prevenire l’insonnia e aumentare la qualità del sonno:

· Rallenta. Se lavori 10 ore al giorno, vai a casa e continui a stressarti, gli effetti sulla tua salute saranno deplorevoli. Concediti un momento, rilassati, medita e ascolta i tuoi sensi.

· Bandisci gli schermi prima di coricarti. La luce blu emanata dai nostri schermi avrebbe un effetto provato sul nostro sonno. Quando ceni con la tua famiglia, non hai bisogno della TV o di controllare i tuoi social network. Prendi un libro prima di andare a letto, organizzati per il giorno dopo, bevi un infuso e, soprattutto, rilassati.

· Dormi alla stessa ora ogni giorno. Il tuo cervello è intelligente e ha un orologio ormonale. Quando ti abitui ad andare a letto tutti i giorni alla stessa ora, il cervello capirà la tua routine e ti aiuterà ad addormentarti.

Attenzione: se si ha un disturbo del sonno aggravato, è indispensabile consultare uno specialista per trattare la propria condizione il più vuota possibile.

