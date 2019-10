Perdere peso con acqua e limone, cosa dovresti sapere prima di iniziare

In cima alla lista dei rituali dimagranti troviamo l’acqua con il limone, molto apprezzata dai fan delle cure disintossicanti. E per una buona ragione, questo elisir è antiossidante, antibatterico, antimicotico e antisettico naturale, ma dovresti sapere alcune cose…

Il limone è stato usato per secoli per decorare i piatti ma anche come rimedio contro molti disturbi. Basti pensare che questo agrume è innegabilmente un “must have” della cucina. Tuttavia, “Applicati per mantenere l’equilibrio in tutto”, questa massima di Confucio illustra perfettamente l’importanza di evitare eccessi in tutte le cose, per quanto benefiche possano essere per la salute.

I benefici del limone

Alleato dimagrante di molte celebrità, l’acqua col limone è senza dubbio una bevanda di punta per assorbire periodi di eccesso di peso. Il limone da solo presenta una miriade di benefici. Può migliorare la digestione, prevenire la formazione di calcoli renali e aiutare a perdere peso, tra le altre proprietà, questo agrume è salito alla ribalta dei rimedi naturali essenziali. Ecco una panoramica di alcuni benefici del frutto dell’albero del limone:

Per prevenire la comparsa di calcoli renali

Ricco di citrato, il limone aiuta a prevenire la comparsa di calcoli renali. Infatti, grazie alla sua composizione, l’agrume aiuta a dissolvere i depositi di calcoli nei reni e ne facilita l’evacuazione. Uno studio ha rivelato che il limone è stato raccomandato per proteggere i nostri reni dai depositi di calcare, responsabili della formazione di calcoli.

Combattere il raffreddore

Il limone è un rimedio casalingo molto indicato. Ricco di vitamina C, gli agrumi aiutano a combattere l’infiammazione e riducono la durata della malattia. Un’alternativa naturale che può agire con la stessa efficacia dei trattamenti farmacologici convenzionali.

Perdere peso

Grazie al suo contenuto di pectina, il limone consente di aumentare la sensazione di sazietà. In effetti, questa fibra solubile si gonfia nello stomaco e forma una sorta di gel viscoso che aumenta la sensazione di pienezza. Uno studio condotto in vivo ha confermato questi risultati, ma non dobbiamo dimenticare di consumare il limone con la polpa per goderne i benefici. Pertanto, oltre a una dieta sana e una regolare attività fisica, gli agrumi ti aiutano nel processo di perdita di peso.

Per migliorare la digestione

Il limone contiene citrato, un acido naturale che stimola la produzione di bile da parte del fegato, un processo essenziale per una buona digestione. Di conseguenza, l’aggiunta di questi agrumi al cibo e alle bevande aiuterà la digestione e migliorerà il transito. Ideale per superare gli eccessi.

Il limone fa bene a tutti?

Le virtù degli agrumi sono innumerevoli. Tuttavia, è importante utilizzare questo rimedio senza abusarne. In effetti, il limone ha un effetto abrasivo che, a lungo termine, può indebolire lo smalto con conseguente carie, sensibilità o persino perdita di denti. Inoltre, questo frutto non è raccomandato in alcuni casi, tra cui:

Se hai ulcere o bruciori di stomaco

Se sei affetto da bruciore di stomaco, evita di consumare limone in quanto ciò potrebbe aggravare i sintomi. In effetti, a causa della sua elevata acidità, gli agrumi tendono a incendiare maggiormente le pareti dell’esofago.

Se sei allergico agli agrumi

Se soffri di allergia alle rutacee sei quindi intollerante a tutti i tipi di frutta, come arancia, pompelmo, clementina e limone, tra gli altri agrumi. In caso di consumo di questi allergeni, è possibile vedere cerotti cutanei come orticaria o eczema o addirittura soffrire di disturbi respiratori come l’asma o la rinite. Altri sintomi possono includere anche nausea, diarrea o vomito.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI