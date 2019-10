Il segreto della dieta ipocalorica da 1400 calorie? Rispettare i tre pasti principali della giornata intervallandoli con spuntini sostanziosi.

Non è soltanto la scusa per poter mettere quel vestito nel quale non entriamo da un po’ di tempo ma ma voglia di stare bene. Ecco perché tutti i giorni possiamo farlo con una semplice dieta ipocalorica da 1400 calorie che riesca ad essere equilibrata. Ma così significa? Semplicemente calibrare l’apporto di proteine e di grassi.

In particolare parliamo di un regime alimentare da 1.400 calorie giornaliere che può essere seguito almeno per un paio di settimane e ripetuto anche nel mese successivo. L’importante è rispettare alcune semplici regole. Anzitutto fare regolarmente colazione con una tazza di latte parzialmente scremato con caffè e un cucchiaino di zucchero. Accompagniamola con 3 fette biscottate o due fette di pancarré con 30 g marmellata. Oppure cinque fette biscottate o ancora sette biscotti secchi o tre frollini.

E ricordiamoci di intervallare i tempi tra un pasto principale e l’altro con spuntini. In particolare tre porzioni di frutta, oppure due porzioni e un succo di frutta o una spremuta e uno yogurt magro alla frutta. Almeno una volta alla settimana può essere sostituito con un gelato alla frutta o ancora un sorbetto. Inoltre evitare o almeno ridurre bevande zuccherate bevendo molta acqua (almeno due litri al giorno), limitando anche l’uso di zucchero e di sale integrando la dieta con tisane depurative.

Dieta ipocalorica da 1.400 calorie, il menù giornaliero

Ecco il menù giorno per giorno. Nel primo giorno a pranzo 70 g pasta o riso con piselli e verdure condite con un cucchiaio d’olio, mentre a cena 100 g mozzarella o altro formaggio fresco come stracchino o scamorza, verdure condite con un cucchiaio d’olio, 30 g pane.

Il giorno due a pranzo 70 g di riso in risotto con verdure di stagione e verdure bollite condite con un cucchiaio d’olio; a cena invece verdure miste con 120 g di tonno al naturale condite con un cucchiaio d’olio e 60 g pane.

A mezzogiorno il mercoledì un quarto di pollo senza pelle, verdure miste condite con tre cucchiaini di olio, 30 g pane e la sera 70 g di riso in insalata con verdure a piacere sia lessate che grigliate, un cucchiaio di olio e, a scelta, 50 g di tonno al naturale oppure 30 g di prosciutto cotto sgrassato a dadini o ancora 50 g di gamberetti lessati e qualche scaglia di grana. Il quarto giorno a pranzo 2 uova, verdure con due cucchiaini di olio, 60 g pane e la sera insalata di riso.

Il giorno cinque a pranzo 70 g pasta al pomodoro con un cucchiaino di olio

verdure condite con un cucchiaio d’olio e a cena 70 g di prosciutto crudo sgrassato e verdure condite con un cucchiaio d’olio, 60 g pane. Sabato a mezzogiorno 70 g di pasta o riso al pomodoro o verdure con un cucchiaino di olio, verdure condite con un cucchiaio d’olio. La sera 200 g pesce magro ai ferri, al forno o lesso, verdure bollite con tre cucchiaini di olio, 30 g pane. Infine il settimo giorno a pranzo 70 g pasta al pomodoro con due cucchiaini di formaggio, verdure condite con un cucchiaio d’olio. Per cena una bistecca di carne rossa magra o 100 g di roastbeef, verdure bollite con tre cucchiaini di olio, 30 g pane.

