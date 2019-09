Dieta lampo ipocalorica: ecco come perdere facilmente peso, il menù giorno per giorno per dimagrire assumendo 1000 kcal giornaliere!

Non sembra ma il Natale sta per arrivare. Quindi prima che sia troppo tardi dobbiamo perdere i chili presi durante l’estate e di conseguenza metterci in forma per le feste che stanno per arrivare. Per questo motivo oggi abbiamo deciso di proporvi dieta lampo ipocalorica settimanale: ricordiamo che l rimedio ideale per perdere peso è combinare una corretta alimentazione ad una costante attività fisica.

Come detto è una dieta ipocalorica con un valore calorico di sole 1000 kcal giornaliere, i regimi ipocalorici comportano elevati rischi, soprattutto se protratti per troppo tempo. Quindi prima di seguire la dieta o fare qualsiasi cosa ricordiamo e consigliamo di consultare il proprio medico curante per evitare di mettere a rischio la vostra salute.

Dieta lampo per dimagrire: il menù settimanale

La dieta è ottima poiché fa perdere peso velocemente, eliminado il grasso in eccesso, in soli sette giorni. La menù giornaliero è stata preso dal sito quotidianodiragusa.com

Lunedì: colazione con un caffè o tè con dolcificante e due fette biscottate integrali. Spuntino: frutta a piacere. Pranzo: petto di pollo alla griglia e insalata di lattuga. Cena: nasello ai ferri, verdure cotte e un pomodoro condito con sale, aglio, olio e prezzemolo.

Martedì: colazione con un caffè o tè con dolcificante e due fette biscottate integrali. Pranzo: fagiolini cotti, carne di vitello alla griglia e frutta fresca. Cena: un uovo alla coque, merluzzo bollito o alla griglia e budino di riso.

Mercoledì: colazione con un caffè o tè con dolcificante e due fette biscottate integrali. Pranzo: minestrone di verdure, bistecca alla griglia, purè di patate. Cena: minestra con un po’ di pasta integrale, insalata di pomodoro.

Giovedì: colazione con un caffè o tè con dolcificante e due fette biscottate integrali. Pranzo: paella di pesce, insalata mista e una fettina di pane di pane integrale. Cena: pesce alla griglia e carciofi saltati in padella.

Venerdì: colazione con un caffè o tè con dolcificante e due fette biscottate integrali. Pranzo: minestrone di verdure, orata al forno o costolette di agnello, sogliola alla griglia. Cena: una frittata fatta con due uova, broccoli al vapore e insalata di pomodori.

Sabato: colazione con un caffè o tè con dolcificante e due fette biscottate integrali. Pranzo: una porzione di pasta integrale al pomodoro, fegato di manzo o di vitello e spinaci al vapore. Cena: uova strapazzate, spinaci al vapore e insalata mista.

Domenica: colazione con un caffè o tè con dolcificante e due fette biscottate. Per pranzo 200 g di sogliole al cartoccio, zucchine alla piastra, un piccolo panino integrale. Mentre a cena panne integrali alle zucchine, salmone al naturale e insalata verde

