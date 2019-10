Dieta autunnale per dimagrire 3kg in una settimana: menù

Dieta della zucca, ecco come potrei perdere peso e dimagrire fino 3kg in una settimana. Scopri il menù settimanale completo

Oggi abbiamo decido di proporvi la dieta della zucca. Non tutti sanno che questo ortaggio è ricco di vitamine che apportano diversi benefici all’organismo. Inoltre è ricca di fibre e di acidi omega 3 è un alimento ottimo per chi vuol prevenire malattie che vanno a colpire l’apparato cardiovascolare.

Prima di mettere in pratica la dieta o fare qualsiasi cosa ricordiamo, e consigliamo, di consultare il proprio medico curante per evitare di mettere a rischio la vostra salute. Ricordiamo anche che, per perdere peso, è consigliato accostare ad una corretta alimentazione anche una costante attività fisica.

Leggi anche >>> Problemi di Insonnia? Combattila con la zucca! Benefici e ricette

Dieta della Zucca: il menu settimanale

La dieta della zucca si rivela piuttosto valida e abbastanza bilanciata grazie anche alla presenza di verdure e fibre che gli permette di rientrare in un regime alimentare sano. La dieta è stata presa dal sito

Lunedì: colazione con uno yogurt magro e due fette biscottate integrali con marmellata. Pranzo: una porzione di riso o pasta integrale con zucca e 100 gr di spinaci. Cena: zuppa di cipolla e zucca e verdure a scelta alla griglia o al vapore.

Martedì: colazione con un bicchiere di latte scremato, un caffè e 3 biscotti integrali. Pranzo: pasta con ceci e zucca, un uovo sodo accompagnato da verdure a scelta. Cena: minestrone di verdure miste con zucca, petto di pollo ai ferri e insalata mista.

Mercoledì: colazione con un vasetto di yogurt magro e 30 gr di cereali integrali e un caffè. Pranzo: zuppa di farro, zucca in umido, carota, rosmarino, prezzemolo, 30 gr di pane. Cena: risotto zucca e zafferano, 150 gr di gamberetti e insalata mista.

Giovedì: colazione con un bicchiere di latte scremato, un caffè e 3 biscotti integrali. Pranzo: pasta integrale con 100 gr di piselli freschi, 250 gr di zucca al vapore. Cena: petto di pollo alla griglia, zucca bollita e una mela.

Venerdì: colazione con un bicchiere di latte scremato con orzo e una brioche integrale vuota. Pranzo: carpaccio di pesce spada con limone, zucca a dadini cotta al cartoccio e una fettina di pane integrale. Cena: una bistecca di pollo alla griglia, zucca al vapore o bollita.

Il sabato e la domenica si può scegliere tra uno dei menù della settimana.

Per quanto riguarda sabato e domenica potete tranquillamente seguire uno dei giorni precedentemente indicati.

Leggi anche

>>> Zucca: tre rimedi per farti più bella

>>> Torta di zucca americana: la Pumpkin cake, ricetta

>>> Cosa cucinare con la zucca? 5 ricette facili e sfiziose – VIDEO

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI