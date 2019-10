Sette amiche comprano una villa in cui invecchiare insieme

Sette donne, amiche da più di 20 anni, hanno comprato una villa per invecchiare tutte insieme. Ecco la loro storia.

Tutto iniziò come uno scherzo più di dieci anni fa e ha finito per diventare realtà. In uno dei loro classici incontri del 2008, queste sette grandi amiche cinesi si sono “impegnate” a invecchiare insieme in una villa fuori città.

Quando, scherzando, avevano preso questa decisione, non l’avevano presa neanche troppo sul serio, ma quella promessa finì per diventare sempre più forte.

Il sogno utopico per i loro giorni di pensionamento, a quel tempo ancora lontani, cessò di essere solo un sogno quando le ragazze si imbatterono in una proprietà nella periferia di Guangzhou – nella provincia sudorientale del Guangdong – e si ricordarono di quell’impegno preso per scherzo nell’ormai lontano 2008.

Quella villa abbandonata diventerà il luogo in cui trascorrere gli ultimi anni di vita insieme. Per cui, al momento di prendere la decisione, non hanno esitato neanche per un secondo e decisero di ristrutturarla e trasformarla nella loro casa di riposo.

Dopo un lavoro costato quattro milioni di yuan (582.114 dollari), le sette donne hanno dato forma alla loro imponente villa a tre piani.

Dove si trova la villa

La casa si trova in un pittoresco villaggio a circa 70 chilometri dal centro della città di Guangzhou, ha un ampio spazio comune al piano terra e sette camere per ciascuna delle signore ai piani superiori. “All’inizio era solo uno scherzo”, racconta Jin Du, una delle sette amiche. “Decidemmo che una volta andate in pensione avremmo vissuto insieme per il resto della nostra vita”.

Le sette donne si sono incontrate 20 anni fa al lavoro e da allora sono sempre state migliori amiche.

Circondata da risaie, la spaziosa villa dispone di un enorme tatami per riunioni, un lungo tavolo da pranzo e mobili importati dall’India e dal Marocco.

“Cucineremo, faremo grigliate nei campi, canteremo e raccoglieremo il cibo nel nostro orto”, continua Jin mentre racconta come sarà la sua vita nella nuova villa dovrà vivrà con le sue migliori amiche.

Infine, le sette amiche hanno fatto un patto che prevede che ognuna di loro si specializzerà in una particolare abilità, che sarà utile per la loro vita in pensione. Ad esempio, una si dedicherà a cucinare, un’altra si specializzerà nella medicina tradizionale cinese, un’altra ancora alla coltivazione di ortaggi e alla musica, e così via. “Siamo tutte donne indipendenti, ma possiamo fidarci ciecamente l’una dell’altra”, conclude Jin.

