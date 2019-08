Si vive nella convinzione che amore e amicizia siano categorie completamente opposte e ci si chiede cosa conti di più nella vita: il proprio partner o una vera amica?

Spesso si pensa che l’amore sia più importante dell’amicizia, dato che la relazione che si stabilisce con il partner è, nella maggior parte dei casi, più intimo ed intenso rispetto ad un rapporto d’amicizia.

Amore e amicizia non dovrebbero essere in competizione tra loro, esse sono infatti due facce della stessa medaglia, dato che un’amicizia sincera è la forma d’amore più pura che esiste.

Che differenza c’è tra amore e amicizia?

La parola amare significa rispettare, comprendere, incoraggiare ed, in caso di necessità, aiutare l’altro. L’amore non è uno scambio di interessi e non si dovrebbe provare a trarne vantaggio.

L’amore vero è incondizionato e soprattutto universale, per cui, si tratti di un’amica o di un fidanzato, è amore in ogni caso, senza alcuna differenza.

Come si distinguono amore e amicizia?

L’amore carnale è diverso dall’amicizia perché, appunto, riguarda il corpo e non lo spirito. La maggior parte delle volte, anche se non sempre, la prima cosa che ci fa innamorare del nostro partner è il suo aspetto fisico. Questo non succede quando si stabilisce un rapporto sincero d’amicizia con un’altra persona. In un rapporto di coppia c’è passione, in un rapporto d’amicizia c’è complicità, ma non c’è tensione sessuale.

Una vera amica è il regalo più grande che la vita possa farti

Una vera amica è quella persona per cui provi un affetto incondizionato, con la quale ridi a crepapelle e senza la quale non immagini la tua vita.

Al giorno d’oggi è davvero difficile trovare un’amicizia sincera, senza gelosie né malintesi. Ma quando trovi quella persona che capisce cosa stai pensando solo da uno sguardo, o che è sempre presente nel momento del bisogno, hai vinto. E non importa la distanza, non importa se si vive a migliaia di chilometri l’una dall’altra, si sarà per sempre amiche, ed ogni volta che ci si rivede è come se il tempo non fosse mai passato.

Non c’è uomo che regga il confronto ad una relazione del genere.

Nella vita si cambiano molti partner, ma una vera amica rimane sempre al tuo fianco.

Certo, un’amicizia può finire, ma non improvvisamente. Spesso succede che si cambia e che non si condividono più tanti interessi, e senza accorgersene ci si allontana.

Ma se anche tutto ciò accadesse, nel proprio cuore rimane il ricordo di un’amicizia vera e sincera, nulla a che vedere con un divorzio!

Una vera amica è più importante dell’amore perché lei è la sorella che hai scelto e, questo si sa, la famiglia è la cosa più importante nella vita di un individuo.

