Daniel Acerboni chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Daniel Acerboni chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Daniel Acerboni è un parrucchiere di 24 anni: è nato il 27 maggio 1995 a Gravedona, in provincia di Como, sotto il segno dei Gemelli. Si Diploma presso Istituto Professionale Alberghiero CFPA Casargo ma non prosegue gli studi e decide di dedicarsi alla carriera lavorativa e alle sue passioni. Sogna di fare il cantante e proprio per inseguire il più grande desiderio della sua vita si presenta sul palco di X Factor.

Due anni fa ha subito un operazione alle corde vocali: “Ho avuto una piccola ciste che era posizionata sulle corde vocali quindi, praticamente, con la logopedia ho fatto un lavoro per cercare di toglierlo”. Ma scopriamo qualcosa di più su di lui e sulla sua vita privata.

Nome: Daniel Acerboni

Età: 24 anni

Data di nascita: 27 maggio 1995

Luogo di nascita: Gravedona (Como)

Segno zodiacale: Gemelli

Titolo di studio: Diploma

Professione: parrucchiere

Altezza: /

Peso: /

Account social: Instagram Facebook YouTube

Daniel Acerboni: Instagram e vita privata

Daniel Acerboni non è molto attivo sui social. Il suo account Instagram è seguito da 4mila persone e conta solo 24 post. Ama condividere principalmente selfie, shooting fotografici, scatti insieme ai suoi amici ed al suo compagno. Sui social è possibile trovare numerosi profili con il medesimo nome ma il suo account ufficiale è questo qui.

Mentre su Facebook è seguito da 900 persone ed è solito condividere principalmente selfie e shooting, potete trovare qui il suo profilo. Sulla sua vita privata sappiamo che è omosessuale ed una relazione con Alessandro Mastaglio, che spesso troviamo anche in alcune foto su Instagram.

Daniel Acerboni: carriera

Daniel Acerboni lavora come parrucchiere ma il suo sogno è quello di divenatare un cantante. Questa passione lo spinge ad esibirsi sul palco di X-Factor, dove si presenta con il famoso brano di Billie Eilish, When the Party’s Over, ottenendo un riscortro positivo sia da parte dei giudici e del pubblico.

Terminata l’esibizione scrive: “Ok mi devo riprendere un attimo, ieri sera è stato così pazzesco che mi mancano addirittura le parole, innanzitutto sono felicissimo dei 4 si e della standing ovation emozione indescrivibile, seconda cosa vorrei ringraziare tutte le persone che hanno sempre creduto in me da mia madre al mio fidanzato a tutta la mia famiglia amici eccetera ho sempre sognato il palco di XFactor un palco così grande e così importante da fare quasi paura.

Finalmente sono riuscito a superare il primo step di questa grande avventura spero di avervi emozionato e spero che anche nella prossima puntata mi seguirete perché si vola ai #bootcamp”

In seguito riesce a conquistare una sedia anche ai BootCamp riuscendo a strappare una sedia a Malika Ayane. Su di lui ha affermato: “Bravo. Mi hai tirata dentro a quello stavi cantando perche anche quando non sei stato perfetto mi ci hai portato con sicurezza e quindi complimenti!”

Su YouTube pubblica cover di grandi artisti come One Direction, Billie Eilish, Sia e tanti altri

