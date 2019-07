Colazione ad hoc per dimagrire: scopri i 10 consigli utili

Per molti Paesi europei è il pasto più importante della giornata, per noi invece rappresenta soltanto l’intervallo tra la sveglia e l’uscita di casa. La colazione in realtà gioca un ruolo fondamentale per chi è a dieta.

Secondo i nutrizionisti a colazione dovremmo assumere il 20% delle calorie giornaliere in modo da avere l’energia necessaria per lavorare o studiare, e soprattutto per arrivare al momento del pranzo non esattamente con il buco allo stomaco.

I 10 consigli utili per cominciare a dimagrire dalla colazione

Per chi sta seguendo una dieta e non sa come comportarsi di primo mattino, ecco una carrellata dei 10 semplici trucchi da mettere in pratica.

Sì ai dolci – Cominciare la giornata con qualcosa di dolce aiuta a combattere lo stress. Ovviamente non bisogna esagerare.

Attenzione ai cibi di moda – Bacche di Goji, zenzero o i frutti rossi che ormai sono dappertutto vanno consumati con parsimonia e integrati con altri alimenti così da facilitare il dimagrimento.

Meglio la dieta mediterranea – Lasciate perdere bacon, uova e fagioli pieni di grassi saturi, meglio una sana colazione italiana.

Bere acqua e limone – Agevola la pulizia dell’organismo e stimolando diuresi e difese immunitarie velocizza la perdita dei chili. A quanto pare poi questo mix sarebbe ottimo anche contro l’alito cattivo, il colesterolo, la diarrea e la stipsi.

Bere latte vaccino – Assumerlo alla mattina consente di reidratarsi dopo il sonno essendo ricco di vitamine, acqua, proteine, sali minerali, zuccheri e calcio.

Il caffè non è sufficiente – Sebbene la bevanda nera più amata dagli italiani contenga delle proprietà utili per il corretto funzionamento del cuore, una tazzina a colazione senza nulla di solido può solo farci arrivare affamati al pranzo.

La frutta da sola non basta – E’ perfetta per dimagrire ma va accompagnata ad una colazione completa.

Non mangiare velocemente – Per effettuare il primissimo pasto della giornata in maniera corretta bisogna impiegarci dai 10 minuti alla mezz’ora. Masticare lentamente consente di digerire meglio e aumentare il senso di sazietà.

Non posticiparla – Chi vuole perdere peso in tempi rapidi deve fare colazione non appena sveglio ed evitare di rimandarla a mattino inoltrato.

I succhi di frutta sono da bandire – Pieni di zuccheri e calorie extra, è meglio bersi al loro posto un bicchiere di latte o mangiarsi uno yogurt magro.

