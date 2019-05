Condividere il letto con la persona che si ama è meraviglioso tuttavia, adottando certe posizioni dormienti, il tuo partner potrebbe alterare la qualità del tuo sonno, ecco le posizioni più pericolose.

È risaputo che il sonno è fondamentale per il corretto funzionamento del corpo. L’essere umano trascorre dormendo 1/3 della sua vita. Tuttavia, per svolgere il suo ruolo di riparatore, sono effettivamente necessarie determinate condizioni, poiché molti fattori possono alterarne la qualità e privarci dei benefici che offre un buon sonno, in particolare quando si dorme in coppia.

Come la digestione e la respirazione, il ruolo del sonno è fondamentale a livello fisico, psicologico e intellettuale. È per questo motivo dovremmo dargli la stessa importanza che diamo alle altre funzioni vitali del corpo, promuovendo le condizioni che conducono ad un cosiddetto sonno profondo e riposante ed evitando quelle che alterano la sua qualità specialmente quando si dorme in coppia.

Sonno: posizioni delle coppie che fanno male alle salute

Condividere il tuo letto con il tuo partner ha una moltitudine di vantaggi, per esempio riduce lo stress e promuovere un senso di sicurezza, tuttavia, questa convivenza può disturbare il sonno: il fatto di russare, muoversi incessantemente, chiacchierare fino a tardi … una moltitudine di fattori potrebbero impedirti di sfruttare al massimo il lato rigenerante del tuo sonno. Tra i fattori che possono disturbare il tuo sonno ci sono le posizioni adottate da uno dei partner che possono effettivamente causare un sonno di pessima qualità, ecco le posizioni più rischiose:

1.La posizione della medusa:

In questa posizione, i capelli lunghi della prtner potrebbero toccare il viso del compagno e farlo stare in una posizione scomoda! Quindi opta per la posizione del cucchiaio, ovvero mettere i capelli sull’altro lato per goderti un buon sonno.

2. La morsa del collo

A volte il tuo partner ti abbraccia mettendo le braccia intorno al collo senza sapere che può essere rischioso per te e potrebbe farti soffocare. Con contro puoi mettere la testa sul suo petto, ma deve lasciare il braccio dietro la schiena o non legato a te.

3. Il Boa constrictor

Toccare il viso del tuo partner mentre dorme potrebbe essere piacevole. Ovviamente è un segno di amore, ma mettergli una mano sul viso può causargli una mancanza di ossigeno perché mettendo la mano sulle sue narici, puoi bloccarle. Quindi questa è una posizione da evitare, potresti posizionarti alla stessa altezza del tuo partner per evitare qualsiasi rischio di asfissia

4. Il fuggitivo

Alcuni partner si muovono così tanto durante la notte da spingerti a finire radicato in un angolo del letto se non addirittura cadere a terra. La soluzione in questo caso è di dargli più libertà lasciando uno spazio tra di voi o invertendo il lato dove sei abituato a dormire.

5. La posizione



I nostri animali domestici, in particolare cani e gatti, potrebbero tenerci compagnia anche nei nostri letti. Purtroppo fa male alla qualità del nostro sonno, spesso si svegliano, simettono sopra di noi, abbiamo paura di schiacciarli muovendoci… Sarebbe meglio non permettere loro di salire sul letto. Mettili nel loro cesto in un’altra stanza della casa per beneficiare di un sonno ottimale.

6. La posizione dei piedi freddi

Durante il sonno, sentendo i piedi freddi, alcune persone ricorrono a questo trucco di appoggiarli sulla schiena del loro partner per scaldarli. Se questo è il tuo caso, sappi che fa male al buon sonno del tuo partner perché improvvisamente si sveglierà e non proprio di buon umore. Quindi per preservare il tuo benessere e quello del tuo partner, è meglio dormire con le calze o fare un pediluvio caldo prima di andare a letto.

7. La posizione del ladro della trapunta

Condividere la trapunta durante la notte sembra un gesto normale in una coppia che condivide il letto. Tuttavia, questo è un punto da non trascurare perché uno dei due partner potrebbe restare scoperto e prendere freddo. Meglio comprare un piumino molto grande o due piumini per assicurarti il ​​massimo comfort e quello del tuo partner.

8. Dormire sullo stomaco

Questa posizione non è del tutto giudiziosa considerando le sue conseguenze negative sulla salute perché può portare a torcicollo, mal di testa, dolori muscolari, seno cadente, deformazione della colonna vertebrale che ovviamente influenza il sistema nervoso. Se trovi difficile modificare questa posizione, usa un cuscino piatto o dormi direttamente sul materasso mettendo un cuscino sotto la pancia.

Fonte: Santè+

