Uomini e Donne anticipazioni | Veronica abbandona | Esce con Alessandro Zarino

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione trono classico 4 dicembre: la tronista Veronica Burchielli abbandona per Alessandro Zarino.I due escono insieme.

Veronica Burchielli abbandona il trono classico di Uomini e Donne per Alessandro Zarino e va via con lui sperando di poter vivere una nuova e grande storia d’amore. Le prime anticipazioni della registrazione del trono classico di Uomini e Donne annunciano così la nascita di una nuova coppia.

Le prime anticipazioni sulla nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne che pubblica in esclusiva il Vicolo delle News riguardano il percorso di Veronica Burchielli. Dopo i dubbi della scorsa settimana dovuti ai sentimenti per Alessandro Zarino, Veronica Burchielli è giunta ad una conclusione.

La puntata inizia con l’incontro a Napoli di Veronica Burchielli e Alessandro Zarino. Maria De Filippi, la settimana scorsa, aveva dato la possibilità a Veronica d’incontrare Alessandro per sciogliere tutti i suoi dubbi. Durante il confronto, Zarino le dice di non fidarsi di lei. In puntata, la tronista litiga furiosamente con Tina Cipollari che le dà della falsa. Tra le due volano parole forti.

Veronica, poi, spiega di voler portare avanti il trono solo con Alessandro tra i corteggiatori perchè altrimenti il suo percorso non avrebbe senso. Zarino, però, afferma di non aver alcuna intenzione di restare in trasmissione per corteggiare Veronica. La Burchielli, così, si alza con Alessandro. I due si abbracciano e vanno via insieme come spiega il Vicolo delle News. E’ nata una nuova coppia, dunque, nello studio di Uomini e Donne?