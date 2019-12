Uomini e Donne, dopo l’ultima registrazione del trono classico, cos’è successo tra Veronica Burchielli e Alessandro Zarino? Gli indizi su un incontro a Napoli.

Nel corso dell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e donne, Veronica Burchielli ha dichiarato di pensare ancora ad Alessandro Zarino mettendo in dubbio la permanenza sul trono. Cos’è successo dopo? Veronica e Alessandro si sono visti per un chiarimento?

Trono Classico: Veronica Burchielli e Alessandro Zarino, incontro chiarificatore a Napoli?

Durante la registrazione del trono classico durante la quale Veronica Burchielli ha ammesso di essere pronta a lasciare il trono, Maria De Filippi ha dato la possibilità alla tronista di sentirlo telefonicamente permettendole, poi, di raggiungerlo per un incontro insieme alla redazione di Uomini e Donne. Incontro che, stando ad alcuni indizi raccolti dal Vicolo delle News, potrebbe essersi svolto a Napoli.

Alessandro Zarino la cui reazione di fronte alle parole di Veronica ha lasciato tutti, attraverso una serie di storie, ha lasciato intendere che potrebbe aver incontrato la Burchielli. Come scrive il Vicolo delle News, dopo il post del redattore di Uomini e Donne, Michele Perna che ha pubblicato la foto da una stazione con scritto Napoli e un cuore, l’ex tronista ha condiviso una storia con una vista mozzafiato su Napoli e altri video in cui ascoltava la canzone “Acqua passata“ di Pino Daniele mentre era in auto.

Momenti romantici, dunque, per Alessandro Zarino? L’incontro con Veronica avrà portato al lieto fine? In attesa di scoprirlo, al magazine ufficiale di Uomini e Donne, sulla possibilità di tornare in trasmissione per corteggiarla, aveva dichiarato:

“Adesso nella mia mente ci sono tanti pensieri negativi, in netto contrasto con la parte conscia e razionale. Come ho già detto, ho provato delle belle emozioni, quindi chissà… Non escludo nulla, ma se mai dovessi decidere di scendere da quelle scale per corteggiarla, questa volta sarà per portarla via con me”.