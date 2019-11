Uomini e Donne | Veronica verso l’addio al trono | Reazione Alessandro

La tronista di Uomini e Donne, Veronica Burchielli, pensa di lasciare il trono per Alessandro Zarino: lui reagisce così sui social.

Veronica Burchielli sta seriamente pensando di lasciare il trono di Uomini e Donne per tornare da Alessandro Zarino. Il colpo di scena è andato in onda nel corso dell’ultima registrazione del trono classico durante la quale la tronista ha dichiarato di non avere la testa totalmente libera per conoscere altre persone spiegando di pensare ancora ad Alessandro. Come ha reagito Zarino di fronte al repentino cambiamento della tronista?

Veronica Burchielli verso l’addio al trono di Uomini e Donne: Alessandro Zarino reagisce così sui social

Il percorso di Veronica Burchielli sul trono potrebbe finire prima del previsto. Durante la nuova registrazione, la Burchielli ha ammesso di pensare ancora ad Alessandro Zarino. La tronista ha spiegato, come svela il Vicolo delle News, che dopo aver detto no ad Alessandro e aver accettato il trono, si aspettava che lui scendesse a corteggiarla, cosa che non è accaduto. La tronista ha confessato di pensare ancora a lui e di non riuscire ad essere serena nella conoscenza di altri ragazzi.

Durante la registrazione si è parlato anche dell’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne in cui Alessandro ha dichiarato: “Adesso nella mia mente ci sono tanti pensieri negativi, in netto contrasto con la parte conscia e razionale. Come ho già detto, ho provato delle belle emozioni, quindi chissà… Non escludo nulla, ma se mai dovessi decidere di scendere da quelle scale per corteggiarla, questa volta sarà per portarla via con me”.

Veronica, così, d’accordo con Maria De Filippi, ha deciso che andrà da lui per un chiarimento pur non lasciando, per il momento, il trono. Di fronte a quanto accaduto durante la registrazione, Alessandro, sui social, non ha battuto ciglio limitandosi a pubblicare la foto che vedete qui in basso e scrivendo: “Nessuna cosa è bella da possedere se non si hanno amici con cui condividerla”.