Il Trono Classico non sembra dare grosse speranze al giovane tronista Giulio Raselli.

Il vicolo delle news, che ha pubblicato in anteprima le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 27 novembre, ha rivelato che Maria De Filippi dopo aver mostrato, e in parte raccontato, alcune esterne; ha spiazzato l’intero studio annunciando che alla redazione è arrivata una segnalazione su Giulia D’Urso, una delle probabile scelte di Giulio.

Trono Classico | Giulio Raselli: segnalazione su Giulia

La registrazione del Trono Classico sembrava abbastanza tranquilla, fatta eccezione per Veronica Burchielli che vuole lasciare il trono, ma procediamo con calma.

Un’ex corteggiatrice di Alessandro Zarino, Sheri, ha rivelato di essere diventata molto amica di Giulia D’Urso. Tanto da andare insieme alla festa di compleanno di un noto calciatore. Fin qui nulla di male. Peccato che la corteggiatrice di Giulio Raselli abbia dato gli auguri al calciatore in maniera un po’ troppo appassionata, tanto che avrebbero dovuto continuare la festa da soli.

L’ex corteggiatrice del Trono Classico di Uomini e Donne è assolutamente certa del bacio, in quanto lei avrebbe aiutato Giulia D’Urso a non farsi vedere dagli altri. Giulio Raselli è scombussolato. Non sa cosa pensare e se credere o meno alla segnalazione ricevuta, visto che la sua Giulia continua a negare.

Tina Cipollari e Gianni Sperti credono alla buona fede della corteggiatrice del Trono Classico di Uomini e Donne, insinuando che la segnalazione sia totalmente falsa. Anche perché, qualora le due ragazze fossero realmente amiche, perché aiutarla a baciare un altro e dopo rivelarlo in puntata?

Giulia D’Urso, durante un ballo tra Giulio Raselli e Giovanna, decide di lasciare lo studio, stanca di vedere il tronista tra le braccia di un’altra.

Giulio è confuso. Non sa se inseguire Giulia o lasciarla andare per la sua strada, visto che Giovanna ha minacciato di abbandonare il Trono Classico di Uomini e Donne qualora andasse a riprenderla.

Intanto ora sono tutti curiosi non solo della futura scelta di Giulio Raselli, siamo agli sgoccioli del suo percorso, ma anche se Alessandro Zarino perdonerà Veronica Burchielli visti i sospetti nei confronti della tronista che gli ha spezzato il cuore.