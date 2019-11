Nyv chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Nyv è una cantante di 22 anni. Lei è nata il 6 marzo 1997 a Lussemburgo, sotto il segno dei pesci, ed ha origini marocchine e tedesche. Solo successivamente, insieme alla sua famiglia, si trasferisce in Italia (per la precisione a Domodossola) dove frequenta la Scuola Media Statale “G. Floreanini.

Si appassiona alla musica fin da piccola infatti quando ha solo 12 anni inizia a comporre alcuni testo ed a studia da autodidatta il pianoforte, la chitarra, il basso, la batteria, il mandolino e l’ukulele. In seguito frequenta il corso di Operatore Servizi Vendite presso l’Enaip Piemonte, tuttavia lo lascia per dedicarsi completamente alla sua passione.

Nome: Mirella Nyvinne Pinternagel

Nome d’arte: Nyv

Età: 22 anni

Data di nascita: 6 marzo 1997

Luogo di nascita: Lussemburgo

Segno zodiacale: Pesci

Titolo di studio:

Professione: Cantante

Altezza: /

Peso: /

Account social: Instagram

Nyv: Instagram e vita privata

Nyv non è molto attiva sui social. Il suo account Instagram è seguito da 19,2mila persone e con conta solo 28 post, qui ama condividere con le persone che la seguono e la supportano: selfie, foto e video insieme ad amici e colleghi di lavoro, shooting fotografici e non solo. Se volete seguirla, il suo profilo ufficiale è questo qui.

Su Twitter e su Facebook non sembra avere nessun account attivo quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o sono fanpage create durante la sua partecipazione al talent show di Canale 5, Amici. Per quanto riguarda la vita privata di Nyv non sappiamo molto, sul suo profilo Instagram non sono presenti foto insieme ad un ipotetico compagno quindi si presuppone che sia single in questo momento.

Nyv: carriera

Nyv è un volto già noto all’interno dello spettacolo. Infatti nel 2017 con il brano Spreco personale era quasi riuscita a salire sul Teatro Ariston, tuttavia viene eliminata nella seconda fase della serata finale di Sarà Sanremo. L’anno successivo partecipa a Sanremo Giovani ma riesce a classificarsi solo terza, dopo Mahmood e dei La Rua.

Successivamente ha la possibilità di aprire il concerto di Giuseppe Anastasi al Legend’s club di Milano e di salire sui alcuni dei palchi più prestigiosi d’Europa insieme ad otto giovani promesse del canto, compreso Mahmood.

Nel 2019 decide di partecipare ad Amici 19 dove si distingue grazie alla sua personalità e tecnica. A lei, come a Gaia Gozzi, è stato affidato il compito di diventare capitana di una delle due squadre:

Team Nyv : Giulia, Federico, Sofia, Francesco, Alioscia, Valentin, DevilA.

: Giulia, Federico, Sofia, Francesco, Alioscia, Valentin, DevilA. Team Gaia: Javier, Giorgia Jacopo, Martina, Skioffi, Talisa e Inico;

Nyv Amici 19: il testo inedito Per Favore

Amerò gli sbagli

che farai nei miei confronti

asciugherò i tuoi pianti

proteggerò i tuoi sogni

mi tufferò a salvarti

e ti stringerò le mani

poi rideremo negli abbracci

e ci capiremo in silenzio

indosserò i tuoi panni

anche se mi saranno stretti e ti difenderò se tu vorrai odiarmi

non me ne pentirò

se vorrai andare via

esiste un tempo dentro al cuore

che non finirà

Ti chiederò di amarmi per favore

resterò in silenzio ferma ad aspettare

per tutto il tempo che avrai bisogno

ti chiederò di amarmi per favore

mi medicherò fino poi a guarire

perché fare l’amore vorrà dire

prendersi cura di te