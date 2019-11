Uomini e donne anticipazioni registrazione trono classico 27 classico: Veronica Burchielli spiazza. La tronista pronta a lasciare per Alessandro Zarino.

Colpo di scena nella nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne. Come svela il Vicolo delle News, Veronica Burchielli starebbe pensando di lasciare il trono per Alessandro Zarino, l’ex tronista a cui ha detto no il giorno della scelta.

Uomini e Donne anticipazioni trono classico: Veronica Burchielli pensa ad Alessandro Zarino, addio trono?

Veronica Burchielli è diventata tronista dopo essere aver detto no ad Alessandro Zarino che l’aveva scelta a sorpresa spiazzando tutti. Di fronte alla proposta di Maria De Filippi, Veronica aveva deciso di dire addio al suo ruolo di corteggiatrice diventando la nuova tronista di Uomini e Donne. Un ruolo a cui, però, starebbe pensando di rinunciare non riuscendo a vivere l’esperienza con spensieratezza.

Nonostante abbia recentemente dichiarato di non credere ai sentimenti che Alessandro Zarino ha dichiarato di provare per lei, Veronica Burchielli ha spiazzato Maria De Filippi, Gianni Sperti, Tina Cipollari e i suoi corteggiatori nella registrazione che si è tenuta oggi a Cinecittà. Come fa sapere il Vicolo delle News che pubblica in esclusiva tutte le anticipazioni, Veronica avrebbe dubbi sulo suo percorso da tronista non avendo il cuore totalmente libero.

“Si passa a Veronica: dice di non essere sicura del trono, sta lì seduta con la testa solo al 70% perchè pensa ancora ad Alessandro Zarino e sente di doversi chiarire con lui…“, scrivono le talpe del Vicolo delle News.

Veronica, dunque, lascerà davvero il trono per correre da Alessandro Zarino? Quest’ultimo non aveva chiuso le porte alla possibilità di scendere le scale come corteggiatore per andare a prendersi Veronica: la Burchielli lo spiazzerà mollando tutto proprio per lui? Restate sintonizzati per scoprirlo.