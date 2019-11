Come vestirsi a Natale | I gioielli che proprio non possono mancare

Scopri quali gioielli scegliere per completare al meglio il tuo outfit di Natale. Meglio un bracciale o una collana? E gli orecchini giusti qualis saranno?

Natale e scintillio, due concetti legati a doppio filo ma che spesso ci portano ad esagerare un po’ troppo, cosa che per occasioni così importanti non è mai untene.

Ci vuole poco infatti per passare dal tocco di luce a trasformare noi stesse in veri e propri alberi di Natale.

Sobrietà sarà dunque la bussola che guiderà il nostro outfit di Natale, dalla scelta del vestito a quella del più piccolo degli accessori.

Parlando proprio di accessori ci sembra impossibile non citare i gioielli. Loro, la luce per eccellenza di ogni look, sono una vera e propria tentazione quando l’occasione si fa importante ma, ricordate: vietato esagerare!

Quali gioielli indossare a Natale?

Partiamo allora proprio da orecchini, collane e anelli per comprendere come completare al meglio il nostro look delle Feste.

Quanti anelli dovremmo indossare? Orecchini mini o giganti? Quanto preziosi dovranno esser ei nostri gioielli?

Queste e molte altre domande troveranno risposta nella top 5 qua sotto: i gioielli che non possono mancare nell’outfit di Natale!

Maxi orecchini – Colorati, estrosi e luminosi. Gli orecchini sono perfetti per divenire punto luce o tocco di colore del vostro outfit di Natale. Se siete ragazze che amano i look sobri potrete puntare su un vestitino tinta unita, magari in una tonalità scura, e accenderlo poi con i vostri super orecchini. Andranno benissimo fogge anticate, magari con pietre colorate, o magari anche orecchini in oro o argento, con decori capaci di renderli veri protagonisti del vostro outfit.

Collane importanti – Ideali se abbinate a maglioncini tinta unita o camicette un po’ bon ton. La semplicità del pezzo sopra potrà esser sfatata così da una collana ricca, colorata, con decori, pietre o intrecci che la renderanno vero tocco in più, l’estro del vostro outfit.

Piccole pietre preziose – La sobrietà è sempre parola d’ordine quando si tratta di occasioni importanti come il Natale. Non è questa dunque l’occasione per far sfoggio del meglio che il vostro portagioie abbia da offrire. Lasciate a casali maxi solitario, quella collana con ciondolo in oro e quel bracciale diamantino. Se proprio non riuscite a fare a meno delle vostre pietre preziose selezionatele in taglie mini e sfruttatele com punti luce all’insegna della elegante sobrietà. Bellissimi a tal proposito dei piccoli diamantini come orecchini.

Anello in primo piano – Le Feste sono occasioni in cui si dedicano lunghe ore alla tavola. Pranzi e lunghe cene faranno si che le vostre mani siano in primo piano e, con esse, i gioielli che più le caratterizzano: gli anelli. Non date limiti allora al vostro estro e optate per piccoli anelli da accumulare, o pietre colorate da mettere in primo piano tutto ciò che farà risplendere le vostre mani.

Spille e affini – Parliamo più che altro delle pietre che potrebbero arricchire i vostri maglioni o le vostre giacche, bluse e affini. Pietre colorate e altamente decorative, capaci di rendere originale ed estroso anche l’outfit di per sé più semplice. Scegliete voi se affidarvia allora a un finto colletto, di quelli tanto di moda negli ultimi anni, a una spilla o impugnare addirittura ago e filo per personalizzare il vostro outfit. Tutto è possibile a Natale!

Infine una piccola precisazione: ricordate che, come per i vestiti, una scelta spesso esclude l’altra. Non mettereste mai una minigonna con una maglietta super scollata, giusto? (Speriamo proprio di sì) Per lo stesso motivo evitate di accostare una pioggia di anelli a orecchini taglia maxi. L’armonia anche a Natale deve farla da padrona!