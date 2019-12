Raffaella Fico e Balotelli sono tornati ufficialmente insieme? La showgirl e il calciatore pubblicano una dolce foto sui social che fa sognare i fan.

Una dolce foto di Raffaella Fico e Mario Balotelli, pubblicata su Instagram, prima dalla showgirl e poi dal calciatore, scatena i rumors sul ritorno di fiamma tra i due. I genitori di Pia che hanno messo da tempo da parte i rancori del passato, dunque, sono davvero tornati insieme?

Raffaella Fico e Balotelli: teneri ed intimi su Instagram, la foto conquista tutti

Con la foto che vedete qui in alto, Raffaella Fico e Balotelli si sono mostrati molto vicini. Uno scatto semplice, senza alcun gesto plateale, ma estremamente dolce e romantico che, non solo ha fatto il giro del web, ma ha scatenato anche l’entusiasmo dei fans che, dopo aver gioito nel rivederli insieme per il bene di Pia, sognano di vederli anche nuovamente innamorati.

Se vuoi restare aggiornata su tutto quel che riguarda i personaggi del mondo dello spettacolo e le loro vite private CLICCA QUI!

Nessuna didascalia, ma solo il tag a Mario nella foto pubblicata dalla Fico e a Raffaella nell’immagine condivisa da Balotelli. I due, per il momento, non si esprimono sulla natura del loro rapporto anche se sono diversi i motivi per credere nel ritorno di fiamma. La prima aparlarne è stata proprio la Fico che, ai microfoni della trasmissione Un giorno da pecora, sul ritorno di fiamma, ha dichiarato:

“Nella vita mai dire mai, ma ora siamo molto amici, come genitori. Oggi io sono single, non sono fidanzata. Ma, diciamo che sono una single che ha tanti corteggiatori”.

Leggi anche—>Raffaella Fico si allena | Balotelli: “mamma che chiappe”

Ai microfoni di Storie Italiane, invece, aveva raccontato: “Oggi, per fortuna, con lui ho un rapporto bellissimo. L’ho perdonato perchè è sempre il papà di mia figlia. Quando si è giovani si può sbagliare. Ho sbagliato anch’io. anch’io ho le mie colpe, lui non è l’unico. L’importante è ricredersi, andare avanti e dare amore e serenità a nostra figlia”.