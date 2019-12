Torta Magica | Ricetta per un dolce facile, veloce e sfizioso

Torta Magica, la ricetta di un dolce facile e sfizioso per stupire tutta la famiglia

Quando dobbiamo preparare un dolce siamo spesso a corto di idee: tra torta di mele, tiramisù, cheesecake e chiffon cake anche le ricette più nuove sembrano ormai avere un sapore già conosciuto. Se hai voglia di una torta tutta nuova e diversa dal solito puoi provare la ricetta della torta magica!

La torta magica è un dolce facile e veloce, da preparare con ingredienti sani e semplici. Dal gusto delicato e golosissimo, la vera sorpresa di questa torta è nella consistenza: un dolce tre in uno, nel quale si sovrappongono tre strati con tre consistenze tutte diverse che si fondono in un’esperienza culinaria davvero unica. Pan di spagna, crema e budino si alterneranno per la gioia delle vostre papille gustative!

Per preparare la torta magica basta seguire la nostra ricetta facile e veloce: scopri subito se hai in dispensa tutti gli ingredienti e preparala oggi stesso.

Torta magica: ingredienti e procedimento

INGREDIENTI

4 uova

150 gr di zucchero

120 gr di farina 00

500 ml di latte

130 gr di burro

1 fialetta di aroma di vaniglia

1 cucchiaino di succo di limone

Attenzione: per una migliore riuscita di questa ricetta, si raccomanda di utilizzare ingredienti a temperatura ambiente!

PROCEDIMENTO

Per preparare la torta magica si parte dal burro, che va sciolto in un pentolino e lasciato intiepidire. Nel frattempo, scaldare il latte senza farlo bollire, spegnere il fuoco e aggiungere l’aroma di vaniglia.

Dividere i tuorli dagli albumi, montare i tuorli con lo zucchero e aggiungere il burro. Mescolare con attenzione, poi proseguire aggiungendo il latte tiepido a filo amalgamando bene il tutto.

Unire al composto la farina setacciata e mescolare facendo attenzione che non si formino grumi: se dovesse accadere, abbiate cura di passare l’impasto della torta magica al setaccio prima di continuare la preparazione.

Per ultimo, montare a neve gli albumi con il succo di limone e amalgamarli con cura all’impasto, che avrà una consistenza molto liquida.

Versare l’impasto della torta magica in una tortiera del diametro di 22 cm foderata con carta forno. Cuocere in forno preriscaldato, a 150° per circa 1 ora e 15 minuti.

Quando sarà cotta, far raffreddare la torta per un’ora a temperatura ambiente e poi lasciarla riposare in frigo per almeno due ore prima di sformarla.

Cospargere la superficie della torta magica di zucchero a velo e servirla. Buon appetito!