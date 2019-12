Dopo la scelta a Uomini e Donne, Veronica Burchielli e Alessandro Zarino sono già in crisi? La verità sulla coppia su Instagram.

Come procede la storia tra Veronica Burchielli e Alessandro Zarino? I due, dopo aver lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne, sono ancora felici o sono stati travolti da una prima crisi? La risposta a tale domande arriva dai profili Instagram dei due ex protagonisti del trono classico.

Veronica e Alessandro: amore a gonfie vele dopo Uomini e Donne, altro che crisi

Veronica Ursida e Alessandro Burchielli sono sempre più uniti e innamorati. Veronica non ha mai avuto dubbi sulla scelta di lasciare il trono di Uomini e Donne per vivere la storia con Alessandro Zarino con cui pensa ad una futura convivenza. La coppia, come mostra sui social, è davvero serena e felice e si appresta a vivere insieme la fine del 2019 e l’inizio del nuovo anno.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Veronica è davvero innamorata di Alessandro e non perde occasione per ribadirlo. “Alessandro – ha fatto sapere rispondendo alle domande di fans – è la mia scoperta. Lo osservo in tutte le sue sfaccettature e mi sta insegnando molto senza saperlo… ha la mia stima. Alessandro cosa è per me? Sicuramente è una persona importante nella mia vita ed io nel nostro percorso ci credo molto”.

Leggi anche—>Uomini e Donne | Veronica torna sui social | Le parole per Alessandro

“Mi sono presa il pacchetto completo – ha aggiunto la Burchielli –. Pregi e difetti! Adoro tutto di lui, soprattutto quelle sfaccettature silenziose che solo i più attenti riescono a cogliere… Adoro le sue attenzioni, è premuroso, attento, mi tratta come una bimba e mi piace da morire. Spero – ha concluso – di riuscire a farlo sentire altrettanto protetto e coccolato spero con il tempo di riuscire a fargli percepire che se vorrà e se verrà… sarò casa”.