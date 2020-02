Ida e Riccardo sono tra le coppie storiche di Uomini e Donne. Dopo gli scontri di questi ultimi giorni tra i due è tornato il sereno e la coppia ha voluto spiegare i motivi del litigio negli studi di Maria De Filippi.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno sempre avuto una storia tormentata, caratterizzata da una lunga serie di alti e bassi, crisi e riavvicinamenti.

Nonostante un lungo periodo di armonia, che faceva ben sperare tutti i fan della coppia, negli ultimi giorni si era diffusa a macchia d’olio la notizia (molto realistica) che la coppia fosse prossima a rompere la relazione in via definitiva.

Fortunatamente l’allarme è rientrato: Ida e Riccardo sono comparsi negli studi di Uomini e Donne Over sorridenti e sereni, con la voglia di raccontarsi al pubblico in studio ma soprattutto ai fan che da anni seguono le loro vicende personali.

Ida e Riccardo: “Tutto superato”

A quanto pare a fa sorgere i problemi che hanno scatenato l’ultima crisi tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sarebbe generata dalle insicurezze di Ida, la quale non si sarebbe sentita amato abbastanza dal suo compagno.

Le cose sono peggiorate nel momento in cui Riccardo è venuto a conoscenza di alcune dichiarazioni di Ida che Guarnieri ha trovato non soltanto fuori luogo ma addirittura offensive.

Questo stato di cose ha portato i due a una profonda incomprensione, tanto da spingere Riccardo a eliminare dal proprio profilo Instagram tutte le foto insieme a Ida e quelle che ritraevano, da sola, la sua compagna.

Naturalmente non è semplice ricomporre i contrasti quando si tratta di due caratteri focosi come quelli di Ida e Riccardo: come i due protagonisti della vicenda hanno raccontato negli studi di Uomini e Donne, è stato un percorso duro e difficile. In particolare Riccardo vedeva Ida così convinta delle proprie idee che non pensava di riuscire a riconquistarla, almeno non questa volta.

Sono stati necessari numerosi tentativi e soprattutto vari incontri e molte discussioni per arrivare a far spuntare di nuovo il sereno nella storia che da anni appassiona gli spettatori del Trono Over, ma pare comunque che i due siano riusciti a mettere da parte le incomprensioni.

Sempre più uniti dopo la crisi

Come hanno avuto modo di raccontare negli studi di Maria De Filippi, oggi Ida Platano e il suo cavaliere sono in una nuova fase del loro rapporto, che sembra più solido e più felice che mai.

Addirittura Ida ha spiegato che tutti i dubbi in merito ai sentimenti che Riccardo prova nei suoi confronti sono spariti e che oggi è serena come non mai.

Usciti dagli studi televisivi di Maria De Filippi, Ida e Riccardo hanno voluto aggiungere la classica ciliegina sulla torta all’intera vicenda. I due hanno pubblicato due storie gemelle nei loro rispettivi profili di Instagram: si trovavano a cena in un ristorante e stavano brinando con un calice di vino rosso alla ritrovata armonia di coppia.

Quando la notizia della loro riappacificazione si è diffusa sui social, però, sono stati molti coloro che hanno dichiarato di non credere all’intera vicenda, sostenendo che si sia trattato solo di una messa in scena per attirare di nuovo su di loro l’attenzione mediatica.

Se anche così fosse, la coppia avrebbe colpito perfettamente nel segno, facendo in modo che gli appassionati di gossip tornassero a interessarsi non soltanto di loro, ma anche a quel Trono Over che presto diventerà l’unico Trono condotto da Maria De Filippi. Secondo notizie recenti, infatti, il Trono Classico chiude i battenti.

