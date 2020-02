GF Vip: Signorini parla del Coronavirus ai concorrenti

GF Vip | Alfonso Signorini, grazie alla collaborazione di un infettivologo, spiegherà ai concorrenti della casa del Coronavirus

I concorrenti del GF Vip, che sono rinchiusi nella casa più spiata d’Italia dai primi di gennaio, sono completamente all’oscuro di quello che sta accadendo in questi giorni al di fuori degli studi di Roma. Di conseguenza, i vipponi di Alfonso Signorini sono all’oscuro del Coronavirus e dei suoi relativi danni.

Per questo motivo, questa sera, il conduttore entrerà nella casa più spiata d’Italia per spiegare ai suoi concorrenti ciò che sta accadendo in questi giorni non solo in Cina ma anche in Italia, visto i numerosi casi di contagio.

Alfonso Signorini parlerà del Coronavirus ai concorrenti del GF Vip, sperando di non creare qualche forma di psicosi anche in loro.

GF Vip: un infettivologo spiega ai concorrenti i rischi del Coronavirus

Alfonso Signorini non sarà da solo in questo spiacevole compito. Con lui, infatti, entrerà nella casa del Grande Fratello Vip anche Alessandro D’Avino, un noto infettivologo, in modo tale da levare qualsiasi possibile dubbio o paura sul Coronavirus.

Una puntata difficile quella di questa sera dove il conduttore non solo dovrà annunciare i seri provvedimenti presi nei confronti di Clizia Incorvaia al GF Vip, tra l’altro qualche ora fa il suo manager si è fatto sfuggire tutta la verità sul caso, ma dovrà informare loro anche dell’epidemia che in questi giorni ha colpito il nostro paese.

Sono infatti a 7 le vittime del Coronavirus. Anche se è bene specificare che le vittime non sono decedute soltanto a causa del virus, ma anche perché avevano forti problemi di salute alle spalle.

Alfonso Signorini metterà in guardia i concorrenti del Grande Fratello Vip sul Coronavirus, nella speranza di non farli troppo preoccupare per i loro parenti. Visto che loro, essendo rinchiusi all’interno della casa più spiata d’Italia, sono al sicuro da ogni possibile contagio.

Grande Fratello ha deciso di comunicare ai concorrenti quanto sta accadendo in merito al caso “Coronavirus”. #GFVIP pic.twitter.com/9Pv5Env4mJ — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 24, 2020

Come reagiranno i concorrenti di fronte a questa difficile scoperta? Il Coronavirus è arrivato al GF Vip.