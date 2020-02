Pasqua è anche creatività ed ecco come creare tanti graziosi coniglietti e carotine con il pannolenci. Delle decorazioni originali e fai da te.

La Pasqua sta per arrivare e creare tante decorazioni da regalare e anche per allestire la casa sarà un modo per dare sfogo alla creatività e passare il tempo assieme ai bambini. I coniglietti sono uno dei simboli della primavera e della Pasqua e assieme alle carotine regalano davvero tanta tanta allegria e colore.

Ecco come realizzare dei coniglietti e delle carotine in pannolenci per decorare un cestino pasquale, da appendere fuori la porta o per decorare uova e colombe pasquali in modo davvero originale.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Pasqua fai da te | cestini pasquali effetto legno -VIDEO-

Come creare dei coniglietti e delle carotine pasquali con il pannolenci | il video tutorial

Per creare i coniglietti e le carotine in pannolenci, avrete bisogno di:

pannolenci arancione

pannolenci verde

pannolenci rosa

pannolenci bianco

pannolenci fantasia

corda naturale

colla a caldo

forbici

rafia

cotone nero

cotone marrone

ago e filo

nastrino di stoffa colorato o fantasia

cartamodelli

imbottitura

Le carotine saranno le prime ad essere confezionate e per realizzarle avrete bisogno di realizzare il cartamodello del corpo della carota e quello delle foglioline. Una volta realizzati i cartamodello come indicato nel video tutorial, si adageranno sul pannolenci arancione per la carota e verde per le foglioline e si taglierà la stoffa con le forbici. Per realizzare la carota si dovrà chiudere il lato con la colla a caldo, rigirare la carota su se stessa, inserire l’imbottitura e chiuderla in alto con una filza e dei punti con ago e filo.

Con il filo di cotone marrone e un ago, si praticheranno dei punti su tutto il corpo della carota per renderla ancor più realistica. Adesso si potranno creare le foglioline, praticando tanti tagli sul rettangolino di pannolenci verde, arrotolandolo su se stesso e applicandolo in cima alla carota con la colla a caldo. La carota sarà decorata con dei fiocchettini di rafia naturale.

Per creare i coniglietti, si riporterà il cartamodello sul pannolenci fantasia e in doppio, dopo averlo ritagliato, si potranno ritagliare anche le zampine dal pannolenci bianco così come l’interno delle orecchie.

Con il filo di cotone nero, si ricamerà il musetto del coniglio seguendo le tracce fatte con la penna cancellabile. Sovrapporre le due sagome e fissarle con la colla a caldo, lasciando aperto sotto per poter inserire l’imbottitura. Dopo aver riempito il coniglietto si provvederà a chiuderlo totalmente. A questo punto si potranno attaccare le zampette e le orecchie con la colla a caldo.

Il coniglietto potrà essere decorato con un fiocchetto al collo. Dopo aver creato delle carote e dei coniglietti, si potranno applicare su una corda e farne un festone pasquale davvero grazioso. Non vi resta che guardare il video tutorial!

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Pasqua fai da te | porta ovetti con coniglietto -VIDEO-