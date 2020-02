Un video tutorial per realizzare dei graziosi cestini pasquali in feltro effetto legno. Perfetti da riempire di uova di cioccolata e da regalare in occasione della Pasqua.

Se cercate un’idea graziosa ed originale di creare dei piccoli regalini pasquali da donare ad amici e parenti, ecco come realizzare dei cestini in feltro effetto legno, perfetti da riempire di cioccolatini o anche con una piantina da donare in occasione della Pasqua.

Sarà semplice e divertente lavorare il feltro, un materiale versatile che potrà essere assemblato anche senza utilizzare ago e filo ma soltanto con la colla a caldo. Il lavoro in questo modo sarà più veloce e divertente e potrà essere personalizzato nei colori e nelle decorazioni, anche se la festa della Pasqua porta con se i colori pastello e le decorazioni tipiche come uova, coniglietti e fiori di pesco. Scopriamo come realizzare i cestini in feltro effetto legno, seguendo il video tutorial!

Come realizzare i cestini pasquali in feltro effetto legno | il video tutorial

Per realizzare i cestini pasquali in feltro effetto legno, avrete bisogno di:

feltro beige

feltro verde

feltro panna

forbici

colla a caldo

nastrino in stoffa

nastrino in raso

uova decorative

paglietta decorativa

La prima cosa da fare è tagliare e incollare un rettangolo le cui misure sono indicate nel video tutorial. Una volta creata la circonferenza del cestino, si applicherà un tondo sul fondo di essa per creare la base del cestino.

Il passo successivo sarà quello di tagliare tanti piccoli rettangolini simili a listarelle (misure indicate nel video tutorial). I rettangolini dovranno essere di diverso colore e di misure diverse tra loro. Andranno incollati in modo alternato sulla circonferenza del cestino con l’ausilio della colla a caldo. Una volta completato il giro, si livellarà la base con le forbici e si potrà applicare il manico.

Si intaglierà una striscia di 29 centimetri per una larghezza di 2 centimetri e si applicherà con la colla a caldo. A questo punto si dovrà decorare il cestino, con dei fiocchetti creati con un tessuto stampato e un fiocchetto di raso, decorati al centro da un piccolo coniglietto di feltro. Alla base del manico, si applicheranno dei bottoncini con la colla a caldo. Il cestino potrà essere riempito di paglietta e ovetti di cioccolato.

Non vi resta che seguire il video tutorial e creare tanti cestini da decorare in modo personale, magari nei colori pastello tipici della Pasqua.

