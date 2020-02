La Pasqua sta arrivando e creare dei piccoli coniglietti porta ovetti, sarà un modo grazioso ed originale per porgere gli auguri ad amici e parenti.

La Primavera sta arrivando e con lei anche la Pasqua con i suoi colori e la sua atmosfera unica perché vestita da soggetti teneri come i coniglietti. Ecco come realizzare dei coniglietti perfetti per contenere degli ovetti di cioccolata. Il materiale utilizzato sarà il feltro, che con la sua versatilità si presta a diverse lavorazioni.

I colori saranno quelli pastello, tipici della stagione ed i sacchetti porta ovetti, potranno essere personalizzati nei colori e nelle decorazioni. Scopriamo come confezionare i coniglietti porta avetti in feltro, seguendo tutti i passaggi illustrati nel video tutorial.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Carnevale fai da te | come realizzare una mascherina da gatto -VIDEO-

Come realizzare i coniglietti porta ovetti pasquali | il video tutorial

Per realizzare i coniglietti porta ovetti, avrete bisogno di:

feltro arancione

feltro giallo

feltro rosa

feltro bianco

feltro grigio chiaro

feltro grigio scuro

feltro stampato colori pastello

nastrino di raso

pon pon

cordoncino

colla a caldo

forbici

Per prima cosa si dovrà creare un rettangolo da ripiegare su se stesso per poter creare una tasca (le misure saranno indicate nel video tutorial). La tasca verrà fissata con la colla a caldo. Una volta creata la tasca di procederà con la decorazione.

Per creare il coniglietto si dovranno ritagliare un cerchio piccolo, un cerchio grande e un piccolo rettangolino. Incollare al centro della tasca il cerchio grande e sopra il cerchio piccolo. Dal rettangolino si ricaveranno due orecchie. Un pon pon bianco diventerà la coda del coniglietto.

Si potrà poi creare un piccolo fiocchetto con il feltro stampato e un piccolo nastrino di raso. Il fiocco andrà incollato sul collo del coniglietto. Con dei piccoli rettangolini di feltro stampato si creeranno delle bandierine per fare un piccolo festone da applicare lateralmente sulla tasca. Le bandierine andranno attaccate al cordoncino bicolore. Il festone sarà chiuso alle due estremità da due fiocchetti.

Infine si potranno applicare delle farfalline in legno come elemento decorativo. All’interno della tasca si potranno inserire degli ovetti di cioccolata o dei cioccolatini confezionati in una bustina trasparente. Non vi resta che seguire il video tutorial!

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Carnevale fai da te : coroncina da Principessa -VIDEO-